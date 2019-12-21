21.12.2019 11:20

В Харькове парк Горького готовится к Новому году (ФОТО)

В парке Горького готовятся к новогодним праздникам и зимним каникулам. В этом году посетителей парка ждет множество новых развлечений и подарков.



Фото: Василий Голосный

25 декабря состоится открытие елки и домика Деда Мороза. Как говорят организаторы, программа будет насыщенной.



«Крутое шоу готовит огненное шоу "Пантера", которым мы и зажжем огоньки на нашей елке. Это будет новое шоу, новые спецэффекты, новые декорации. Настоящий Дед Мороз придет и своим пиротехническим посохом зажжет елку, после чего откроется домик Деда Мороза. Туда он пригласит детишек, чтобы они на протяжении всех новогодних каникул приходили, рассказывали стишки, пели песенки. Все дети за это обязательно получат угощение. Домик будет работать с 12 часов и до 7 вечера» - сообщил Станислав Лущ, главный режиссер КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького».



С 19 декабря на фасаде Сказочного домика начали показывать красочное 3D-шоу, которое можно увидеть в 17.00, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30.



Новогоднюю ночь в парке Горького также будут встречать с новой развлекательной программой, которая стартует в девять вечера и продлится до 5 утра. Впрочем, праздничные мероприятия в парке будут проходить весь день. Подробнее о программе новогодних праздников в парке Горького.



Праздничные мероприятия в парке Горького будут проводиться с 25 декабря до 12 января.