Харьковский мурал с касатками - теперь официально самый большой по площади в Украине (ФОТО)

22 декабря, по результатам замеров, в Харькове официально зарегистрирован рекорд «Самая большая площадь мурала - триптиха».
Рекордсменом стал мурал с китами, нарисованный художниками Анастасией Худяковой, Сергеем Калмыковым и Ксенией Калмыковой на трех стенах дома по проспекту Людвига Свободы, 58. Площадь мурала составляет 1375, 74 кв. метра и это самый большой подобный проект не только в Харькове, но и во всей Украине.
Мурал создан благодаря проекту «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова», инициированному Харьковским городским советом.
До этого самым большим по площади в Украине считался мурал с портретом Тараса Шевченко, который также расположен в Харкове. В Национальном реестре рекордов он зарегистрирован в 2014 году - к 200-летию со дня рождения поэта.
Серьезных планов на сегодня лучше не строить, зато звезды обещают море удовольствия от самых обычных житейских радостей. День подходит для любви и романтики.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью и утром ожидается мелкий дождь.
В 2019 году день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря.
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