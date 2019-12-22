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22.12.2019  14:52   

Харьковский мурал с касатками - теперь официально самый большой по площади в Украине (ФОТО)

22 декабря, по результатам замеров, в Харькове официально зарегистрирован рекорд «Самая большая площадь мурала - триптиха».


Фото: Василий Голосный

Рекордсменом стал мурал с китами, нарисованный художниками Анастасией Худяковой, Сергеем Калмыковым и Ксенией Калмыковой на трех стенах дома по проспекту Людвига Свободы, 58. Площадь мурала составляет 1375, 74 кв. метра и это самый большой подобный проект не только в Харькове, но и во всей Украине.

Мурал создан благодаря проекту «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова», инициированному Харьковским городским советом.

До этого самым большим по площади в Украине считался мурал с портретом Тараса Шевченко, который также расположен в Харкове. В Национальном реестре рекордов он зарегистрирован в 2014 году  -  к 200-летию со дня рождения поэта.

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Тэги:  мурал, рекорд, харьков, киты
 
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