22.12.2019 14:52

Харьковский мурал с касатками - теперь официально самый большой по площади в Украине (ФОТО)

22 декабря, по результатам замеров, в Харькове официально зарегистрирован рекорд «Самая большая площадь мурала - триптиха».



Фото: Василий Голосный

Рекордсменом стал мурал с китами, нарисованный художниками Анастасией Худяковой, Сергеем Калмыковым и Ксенией Калмыковой на трех стенах дома по проспекту Людвига Свободы, 58. Площадь мурала составляет 1375, 74 кв. метра и это самый большой подобный проект не только в Харькове, но и во всей Украине.

Мурал создан благодаря проекту «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова», инициированному Харьковским городским советом.



До этого самым большим по площади в Украине считался мурал с портретом Тараса Шевченко, который также расположен в Харкове. В Национальном реестре рекордов он зарегистрирован в 2014 году - к 200-летию со дня рождения поэта.