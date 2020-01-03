Новогодние инсталляции в парке Горького, Харьков (ФОТО)

Харьковчане и гости города могут полюбоваться новогодним декором и сделать сказочные фото в парке Горького.
Кроме украшений на главной аллее парка и Средневековой площади, недалеко от озера расположились гигантская светящаяся снежинка и семейство белых медведей.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
В ночь с 31 декабря на 1 января нас ожидает мокрый снег, температура воздуха – 1-2 градуса тепла.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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давл.:
ветер: