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03.01.2020  22:02   

Новогодние инсталляции в парке Горького, Харьков (ФОТО)

Харьковчане и гости города могут полюбоваться новогодним декором и сделать сказочные фото в парке Горького.


Фото: Василий Голосный

Кроме украшений на главной аллее парка и Средневековой площади, недалеко от озера расположились гигантская светящаяся снежинка и семейство белых медведей.

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Тэги:  новый год, парк горького, харьков, пейзаж
 
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