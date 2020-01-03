03.01.2020 22:02

Новогодние инсталляции в парке Горького, Харьков (ФОТО)

Харьковчане и гости города могут полюбоваться новогодним декором и сделать сказочные фото в парке Горького.



Фото: Василий Голосный

Кроме украшений на главной аллее парка и Средневековой площади, недалеко от озера расположились гигантская светящаяся снежинка и семейство белых медведей.