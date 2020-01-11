Скульптор Катиб Мамедов: В Харьков меня направил Всевышний

11.01.2020 14:26

Предлагаем вашему вниманию интервью с Катибом Мамедовым - выдающимся скульптором современности, народным художником Украины, профессором, мастером, который участвовал в создании знаковых и самых красивых мест Харькова.

— Катиб Сафарович, кроме того, что вы являетесь культовым скульптором города Харькова, Вы много работаете с заказами из других городов, Вы профессор — преподаете в Харьковской академии дизайна. Какое место в вашей жизни занимает работа? Есть ли у Вас выходные дни и время не думать о работе, или для Вас это уже образ жизни?



— Конечно же, моя работа — это мой образ жизни. Но на первом месте у меня все же стоит моя семья. Я очень люблю свою работу, всегда думаю о ней, что-то планирую, но благодаря супруге у меня есть надежный тыл, и я спокоен за свою семью и поэтому могу работать и творить столько, сколько мне позволяют силы и вдохновение. А если я хочу отдохнуть, то для этого мне нужно уехать куда-нибудь подальше от мастерской. Может быть, даже в родные края, — в Азербайджан, чтобы вернуться к корням, насладиться красотой природы родного края, которая вдохновляла меня с детства. Но, к сожалению, такая возможность выпадает всего лишь раз в год.



— Что для Вас было самым сложным при создании памятника Людмиле Марковне Гурченко, скульптуры Марка Бернеса и других выдающихся харьковчан, которые стоят в Саду Шевченко?



— Памятник Людмиле Марковне Гурченко – это одна из самых главных работ в моей жизни. С юных лет я был влюблен в красоту и талант Людмилы Марковны, знал все фильмы с ее участием и всегда мечтал создать ее образ. Работал над созданием памятника я долго, поскольку эта скульптура сложна в своем исполнении — в ней существует 15 персонажей – это сюжетные композиции из фильмов, которые вы видите по кругу постамента. Кроме Людмилы Марковны, там изображены персонажи фильмов, созданные актерами: Ю. Никулиным, А. Мироновым, А. Михайловым, А. Басилашвили, А. Абдуловым, С. Юрским, А. Джигарханяном… Над каждым из этих образом была проделана большая работа. Кроме портретного сходства, нужно было придумать и выстроить узнаваемые мизансцены, которые, кроме всего прочего, напоминали бы всем зрителям памятника о простых, но важных человеческих ценностях, связывающих все эти фильмы и образы — это любовь и верность.

Каждая из скульптур в Саду Шевченко — это отдельный художественный образ, который должен был раскрыть характер и деятельность данного персонажа. Также при создании композиций присутствовали другие сложности — помимо лепки скульптуры из мягкого материала, присутствует еще и процесс формовки, литья, чеканки и обработки скульптуры. Это очень сложный физический процесс, который требует больших затрат и труда многих людей, которым я очень благодарен за помощь и сотрудничество в этих вопросах.



— Многие знают вашу чудесную и уникальную историю, о том, как Вы попали в Харьков и поступили здесь учиться. Расскажите, пожалуйста, её ещё раз нашим читателям!



— В Харьков направил меня Всевышний. Но до этого я всю жизнь мечтал учиться в Ленинграде. Я поехал туда после армии, посмотрел Ленинградское высшее художественное училище, оно поразило меня своей красотой и насыщенностью искусством. К тому же сам город Петербург – это музей под открытым небом, мне всегда хотелось учиться и работать там. Когда мне уже было 22 года, я окончательно решился ехать в Санкт-Петербург. Но путь лежал через Харьков, были куплены билеты на поезда: Баку-Харьков, Харьков-Ленинград. Утром я приехал в Харьков, а уезжать надо было только вечером. Я приехал, сдал вещи в камеру хранения и пошел смотреть город, зная, что в Харькове есть Художественно-промышленный институт. Конечно же, мне хотелось туда попасть. Выйдя с вокзала, я встретил девушку с большой картиной, которая, как оказалась, как раз шла в Худпром. Я вызвался ей помочь, и когда я зашел в старый корпус института, я как будто зашел в свой родной дом. Я почувствовал и понял, что нашел то, что давно искал. Так я стал харьковчанином.



— Какие человеческие качества Вы считаете самыми важными и почему?



— Честность, верность, быть чистым перед Богом и своей совестью.



— В Вашей коллекции находится огромное количество скульптур с изображением женщин, совершенно потрясающей красоты. Создаётся впечатление, что Вы прекрасно разбираетесь в женских характерах и образах. Какими качествами должна обладать настоящая женщина, которая считается для вас эталоном?



— Если говорить о внешности, то я люблю певучие, лаконичные и пластичные линии. Как человек, она должна быть духовно богатая, сильная, мудрая, она должна вдохновлять на созидание и провоцировать мужчин на поступки.



— Вы помните свою первую любовь?



— По своей природе я романтик и очень влюбчивый человек. В детстве и юности я влюблялся на каждом шагу, придумывал себе прекрасные образы, сочинял романы, в которых жил, иногда безответные. Но эти сюжеты помогали мне вдохновенно творить мои первые творческие работы. В шесть лет я уже рисовал, резал из дерева, лепил из глины. А главной музой и вдохновителем, на протяжении всей жизни, для меня была и остается моя мама, которая всегда поддерживала меня и от души желала мне творческих побед и достижений, начиная от самых первых и маленьких, и по сей день. Отец мой был очень талантливый человек: он и рисовал, и лепил, и рубил из камня, был техником и агрономом (сам вывел два сорта винограда). Но при этом он был всегда очень строг и считал, что мое художество – это просто хобби, хотел, чтобы я стал юристом или прокурором. Что касается романтики — иногда нужно себе что-то выдумывать, иначе скучно жить!



— Вы консерватор или новатор?



— Мой знак зодиака – это Весы. Всю свою жизнь, во всем и всегда я ищу гармонию и равновесие. Есть моменты, когда нужно проявить себя, как догмат и консерватор. А часто бывает, что нужно поддержать или создать что-то новаторское, модное и прогрессивное. Ведь я работаю со студентами, а это всегда что-то новое.



— По характеру для Вас ближе собаки или кошки?



— Я люблю и собак, и кошек. В кошках мне нравится магия, пластика, хитрость, вечная загадка... Собак люблю за искренность и верность.



— Какое самое большое достижение в Вашей жизни? Чем Вы гордитесь?



— Самое большое мое достижение и гордость – это моя маленькая дочь Эмилия, которая родилась в прошлом году, прямо в День моего любимого города Харькова – 23 августа.



— Если бы была такая фантастическая возможность узнать любую, самую невероятную информацию, на какой вопрос Вы бы хотели получить достоверный ответ?



— Иногда хочется понять, тайны мироздания: что в этой жизни нами движет? Есть ли какой-то высший разум, который нами управляет свыше? Дает ли он нам информацию в наше сознание, руководит ли процессами и событиями в жизни, встречами с людьми, возможностями и ситуациями? Если да, то как и почему это происходит? Что есть на земле добро и зло, дуальность мира – это две стороны медали или два полярных мира?.. Почему с нами происходят те или иные события и как это работает?..



— Какой совет или наставление Вы бы дали молодым скульпторам и художникам?



— Я бы посоветовал любить то, что ты делаешь и бесконечно много трудиться. Быть трудолюбивым и выносливым. Только большим трудом можно достичь в жизни каких-то высот.



— Что, по-вашему, нужно делать, чтобы приучить молодёжь знать и понимать классическое искусство?



— В первую очередь нужно у них надо отобрать телефоны. А если серьезно, то воспитание любого человека начинается в семье. Мы должны воспитывать детей так, чтобы они хотели изучать и знали историю своих предков, традиции, знали историю эволюции земли и культур на ней существующих, историю искусств. Только обладая базовыми знаниями, человек может считаться развитым и культурным. К сожалению, в школах сейчас этому не учат, поэтому каждый родитель должен воспитывать своих детей так, чтобы в их душах зажглась искра интереса и желания учиться в этом направлении, чтобы ребенок сам хотел изучать искусство и становиться образованным и культурным человеком. Ведь только на базе знаний академического искусства и через гармонию с природой, природные формы мы можем прийти к понимаю современного искусства и стать созидателями в этом мире.





Блиц-опрос:



— Какую музыку Вы любите?

— Люблю народную азербайджанскую музыку – Мугам. Еще люблю звуки природы: журчание воды, шуршание листьев, пение соловьев… Часто наслаждаюсь тишиной.



— Любимый писатель?

— Очень люблю поэта, мыслителя и философа Низами. Из писателей — Михаила Булгакова.



— Любимый художник?

— Микелянджело, Роден и Бернини.



— Любимое время года?

— Люблю весну, когда все цветет, и осень, когда кругом желтые листья.



— Какие качества Вы больше всего цените в людях?

— Честность и порядочность



— Какие человеческие качества для Вас неприемлемы?

— Предательство.



— Любимое животное?

— Лошадь.



— Жизненное кредо (или девиз)?

— Мы все гости на этой земле и должны оставлять после себя только хорошее.



— Если бы у Вас была возможность родиться в любую эпоху и в любом месте мира, где и когда Вы бы хотели родиться?

— В Карраре (Италия) в XIII или XV веке.



— Ваши пожелания читателям нашего сайта и всем харьковчанам?

— Желаю всем нам мирного неба, достатка, экономического подъёма, созидания, веры в свои силы и в Бога.



«Масштабы его скромности превышают масштабы его гениальности. Удивительно тонкий, светлый, порядочный, невероятно талантливый и очень доступный в общении человек. Его работы поражают своим разнообразием и фантастичностью, удивляют своей пластичностью и ажурностью, несмотря на твердость материала, из которого они сделаны. В его работах — целый мир.»



Заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.