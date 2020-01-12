12.01.2020 18:07

Парад вертепов в Харькове (ФОТО)

В рамках Всеукраинского фестиваля традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест - 2020» в Харькове прошел парад вертепов.



Фото: Василий Голосный

Участники, которые съехались на праздник со всей Украины, прошли по улице Сумской, исполняя колядки и щедривки, от площади Свободы до парка им. Горького.



Там они приняли участие в Международной акции «Нова радість стала», которая состоялась у главной сцены парка.