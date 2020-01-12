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12.01.2020  18:07   

Парад вертепов в Харькове (ФОТО)

В рамках Всеукраинского фестиваля традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест - 2020» в Харькове прошел парад вертепов.


Фото: Василий Голосный

Участники, которые съехались на праздник со всей Украины, прошли по улице Сумской, исполняя колядки и щедривки, от площади Свободы до парка им. Горького.

Там они приняли участие в Международной акции «Нова радість стала», которая состоялась у главной сцены парка.

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Тэги:  вертеп, фестиваль, харьков
 
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