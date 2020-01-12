Парад вертепов в Харькове (ФОТО)

В рамках Всеукраинского фестиваля традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест - 2020» в Харькове прошел парад вертепов.
Участники, которые съехались на праздник со всей Украины, прошли по улице Сумской, исполняя колядки и щедривки, от площади Свободы до парка им. Горького.
Там они приняли участие в Международной акции «Нова радість стала», которая состоялась у главной сцены парка.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Чтобы не нажить себе неприятностей, избегайте тех, кто любит руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
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