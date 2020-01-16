В Харькове открыли выставку картин из Книги рекордов Украины (ФОТО)

В Харьковском художественном музее открылась выставка флоро-мозаичных объемных панно мастера народного творчества Украины Ольги Литус «Сичі в гаю перекликались».
Все картины выполнены по особой технологии - изготовлены из семян и косточек дыни, арбуза, алычи, слив, вишен, винограда, гингко-билобы, абрикоса, огурцов, калины, облепихи, зерен пшеницы, гречки и проса.
На каждую семечку нанесена трехцветная роспись. Семена и косточки приклеены к основанию под углом 35-45 градусов. А косточки винограда - под углом 90 градусов к основанию.
На это изобретение мастерица имеет патент, который зарегистрирован в Государственном реестре патентов Украины на полезные модели.
Также на выставке представлены картины, которые вошли в Книгу Рекордов Украины в 2016 году в номинации «Самое большое количество картин, изготовленных из семян гингко-билобы» (16 работ).
Ряд работ выполнен по мотивам произведений Тараса Шевченко. В них художница показала богатство природы Украины, красоту птиц, которые упоминаются в произведениях поэта.
Выставка проходит в Харьковском художественном музее ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40 ч., с 16 января по 16 февраля 2020 года.
Справка: Ольга Викторовна Литус родилась в Полтаве. Член творческого объединения полтавских художников «Живопись».
В 2011 году получила звание «Заслуженный мастер народного творчества Украины».
В 2014 году получила патент на изобретение, на полезную модель №91546 флоро-мозаичное объемное панно.
В 2016 году вошла в 17 том «Энциклопедии современной Украины».
В 2016 году вошла в национальный реестр рекордов Украины как автор наибольшего количества картин из семян гинкго-билоба.
Провела 24 выставки в Полтаве, Киеве, Берлине, Миргороде.
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