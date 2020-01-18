В Харькове открылась выставка Гамлета Зиньковского «3652019»

17 января в ЕрмиловЦентре стартовала выставка графики известного харьковского художника Гамлета Зиньковского «3652019».
Работы представляют собой графический дневник художника, где можно найти и путевые заметки, и юмор, и впечатления автора от окружающей действительности.
Выставка продлится до 14 февраля.
ЕрмиловЦентр работает со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.
К активному общению с окружающими день совсем не склоняет. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы!
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Слабый туман.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
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