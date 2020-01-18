Главная Фото Культура и Туризм В Харькове открылась выставка Гамлета Зиньковского «3652019»
18.01.2020  11:10   

В Харькове открылась выставка Гамлета Зиньковского «3652019»

17 января в ЕрмиловЦентре стартовала выставка графики известного харьковского художника Гамлета Зиньковского «3652019».


Фото: Василий Голосный

Работы представляют собой графический дневник художника, где можно найти и путевые заметки, и юмор, и впечатления автора от окружающей действительности.

Выставка продлится до 14 февраля.

ЕрмиловЦентр работает со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.

Фотогалерея

Тэги:  ермиловцентр, гамлет, харьков, выставка, художник
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
12.11 Выставки, ярмарки В ЕрмиловЦентре показывают видения скифских баб и Бабаев (ФОТО)   18.09 Культура и Туризм В Харькове открылась вторая Биеннале молодого искусства (ФОТО)   14.05 Культура и Туризм В Харькове открылась выставка украинско-итальянского проекта «Путь Энея»  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 