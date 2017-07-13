13.07.2017 15:55

Игорь Терехов: Московский проспект расширят еще на две полосы

Продолжается реконструкция Московского проспекта, сейчас работы идут на двух участках – от пр. Льва Ландау до пр. Петра Григоренко и от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий.



city.kharkov.ua

Сегодня, 13 июля, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел выездное совещание с вице-мэрами, директорами департаментов и коммунальных служб, на котором обсуждались дальнейшие планы реконструкции.

Игорь Терехов отметил, что до конца июля вдоль проспекта на этих участках заменят все сети тепло- и водоснабжения, водоотведения, газовые сети, а также установят новые системы ливневой канализации. Дорогу расширят на две полосы, и таким образом будет организовано четырехполосное движение. По словам Игоря Терехова, первый слой асфальта уложат до конца августа, а все работы на этих двух участках завершат до конца сентября.

Проспект планируют сделать комфортным и безопасным для водителей и пешеходов. Как отметил представитель генерального подрядчика Владимир Рыбаков, в проектных планах предусмотрено строительство карманов для торможения и полос для разгона. Вдоль проспекта установят новые опоры, сделают хорошее освещение, установят светофоры, новые остановочные павильоны, ограждения. Территорию рядом с проспектом благоустроят, засеют новый газон.

Отметим, одновременно с проспектом ремонтируются и прилегающие улицы.

«Отремонтировали переулок Электромеханический, улицу Кошкина. Будем делать проездную дорогу в сторону ХТЗ и проведем капитальный ремонт улицы Харьковских Дивизий. На Велозаводском мосту работы завершатся через неделю – одна полоса уже закончена, работники приступили ко второй», - сообщил Владимир Рыбаков. При этом он отметил, что основной объем работ подрядчики стараются выполнять на выходных, когда поток транспорта меньше.

Одновременно с реконстуркцией Московского проспекта специалисты КП «Подземный город» ремонтируют выходы из станций метро «Дворец спорта» и «Армейская».

Напомним, что реконструкцию Московского проспекта в Харькове начали два года назад. Уже отремонтированы участки от пер. Корсиковского до пер. Электромеханического и от пер. Электромеханического до ул. Энергетической. Со временем самую протяженную городскую магистраль (более 18 км) планируется реконструировать и дальше, до окружной дороги.