28.11.2017 15:10

Харьков готов к снегопадам: дорожники представили спецтехнику

Этой зимой убирать город от снега будут 269 спецмашин - именно такое количество техники есть в автопарке специализированного городского КП "Дорремстрой".



Фото: Василий Голосный

254 спецмашины уже переоборудованы к зиме и полностью готовы, уверяют на предприятии, а 15 единиц в процессе переоборудования.

В числе техники автопарка есть вакуумно-подметальные машины, автомобили для уборки городских улиц, солеразбрасыватели, МДК - машины дорожные комбинированные с отвалом впереди. Также убирать город от снега будут и компактные механизмы.

Соли для посыпания дорог уже заготовлено более 10 000 тонн из 17 000 необходимых. Сейчас, отмечают коммунальщики, в город поступают по 1-2 вагона соли в день. Из поставленной соли уже изготовлено более 17 000 кубических метров песчано-солевой смеси из 25000 необходимой к зиме.