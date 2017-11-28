Харьков готов к снегопадам: дорожники представили спецтехнику

Этой зимой убирать город от снега будут 269 спецмашин - именно такое количество техники есть в автопарке специализированного городского КП "Дорремстрой".
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: