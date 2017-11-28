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28.11.2017  15:10   

Харьков готов к снегопадам: дорожники представили спецтехнику

Этой зимой убирать город от снега будут 269 спецмашин - именно такое количество техники есть в автопарке специализированного городского КП "Дорремстрой".


Фото: Василий Голосный
254 спецмашины уже переоборудованы к зиме и полностью готовы, уверяют на предприятии, а 15 единиц в процессе переоборудования. 
 
В числе техники автопарка есть вакуумно-подметальные машины, автомобили для уборки городских улиц, солеразбрасыватели, МДК - машины дорожные комбинированные с отвалом впереди. Также убирать город от снега будут и компактные механизмы.
 
Соли для посыпания дорог уже заготовлено более 10 000 тонн из 17 000 необходимых. Сейчас, отмечают коммунальщики, в город поступают по 1-2 вагона соли в день. Из поставленной соли уже изготовлено более 17 000 кубических метров песчано-солевой смеси из 25000 необходимой к зиме.

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Тэги:  дорремстрой, снег, харьков, уборка, непогода, спецтехника
 
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