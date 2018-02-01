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01.02.2018  17:10   

Открыт после ремонта пешеходный выход на станции метро «Университет»

Пешеходный выход станции метро «Университет», что в сторону университета Каразина, открыт после капитального ремонта. Работы продолжались около трех месяцев.


Фото: Василий Голосный
«Здесь были проведены масштабные ремонтные работы, которые включали в себя демонтаж старого гранитного покрытия, затем сплошное бетонирование ступеней, подпорных стен. Затем мы после демонтажа выполнили облицовочные работы, был подобран очень качественный гранитный камень, который сочетается с первыми двумя выходами, капитально отремонтированными в прошлом году.» - сообщил Александр Ткач, заместитель директора КП «Подземный город».
 
Также в прошлом году были отремонтированы выходы на станциях «Московский проспект», «Дворец Спорта» и «Тракторный завод». На этот год, в первую очередь, планируют провести масштабную реконструкцию станции «Индустриальная».
 
«Станция метро «Индустриальная» требует больших ремонтных работ, и в этом году мы приступим к их поэтапному проведению на всех пешеходных выходах, которые находятся в районе этой станции. Также мы запланировали в этом году завершить ремонт еще одного пешеходного выхода на станции метро Архитектора Бекетова.» - сообщил Александр Ткач, заместитель директора КП «Подземный город».
 
Кроме того, в планах коммунальщиков - отремонтировать в этом году пешеходный переход на площади Бугримова, что находится в районе цирка и долгие годы был закрыт. И такой же - в районе улицы 12 апреля.

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Тэги:  выход, университет, харьков, метро, ремонт
 
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