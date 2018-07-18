18.07.2018 16:25 Евгения Кутнова, Василий Голосный

Город купит 120 новых троллейбусов за деньги ЕБРР

В троллейбусном депо номер два все при деле. Именно здесь ремонтники проводят огромную работу, которую не видят пассажиры. Вот такие разобранные троллейбусы они превращают в те, которые курсируют по городу.



Фото: Василий Голосный

«Меняется полностью все. Начиная от ферм и заканчивая потолками. Меняется и пол, и обшивка, ферма переваривается полностью, стекла, которые в негодном состоянии, с трещинами, царапинами, - все меняется.» - рассказывает Сергей Черный, бригадир.

«Мы, конечно, своими усилиями делаем все, что можем, разбираем все, что отслужило срок. Но не только свой срок, потому что пассажиры тоже участвуют в этом - сидения портят, рисуют, наклейки всякие клеят. Мы стараемся для людей и хочется, чтобы от людей тоже была какая-то благодарность, чтобы они это понимали и ценили.» - рассказывает Сергей Михайленко, электросварщик.

Сейчас на предприятии, рассказывает директор Дмитрий Липовой, ограничиваются текущими ремонтами. Средний возраст троллейбусов - тринадцать лет. Однако город на пороге заключения соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. Уже скоро должны приобрести около ста двадцати новых троллейбусов. Международные финансовые организации должны предоставить на это более двадцати миллионов евро.

«Сумма, которая будет выделяться на второе троллейбусное депо - это двенадцать миллионов евро с НДС, десять миллионов - это будет финансирование со стороны ЕБРР и два миллиона со стороны города. Такие условия этого контракта. В среднем где-то по ценовой политике, которая есть у нас на рынке, примерное количество подвижного состава будет колебаться от 65 до 70 единиц.» - сообщил Дмитрий Липовой директор КП «Троллейбусное депо №2».

На остальные предоставленные средства, говорит Дмитрий Липовой, приобретут подвижный состав для третьего троллейбусного депо. Это будут одно- и двухсекционные троллейбусы. Прописываются такие технические условия, чтобы учесть пожелания людей.

«Это более мощное кондиционирование, это более дорогие материаллы - антивандальное покрытие внутри подвижного состава, которое дает возможность продлить не только срок службы, а еще и эстетику сохранить.» - сообщил Дмитрий Липовой директор КП «Троллейбусное депо №2».