31.08.2018 19:34

Как в Харькове в тестовом режиме работает муниципальный прокат велосипедов

Муниципальный прокат велосипедов, уже давно ставший неотъемлемой частью жизни многих европейских городов, добрался и до Харькова. Первые станции проката двухколесных на улицах нашего города начали появляться с 20 чисел августа.



Фото: Василий Голосный

Одна из них находится на площади Конституции. Для того, чтобы воспользоваться услугой муниципального проката, наличность не требуется. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе, загрузив соответствующее приложение на свой гаджет. А после «привязать» к нему свою банковскую карточку.

Виктория Смагина, проектный менеджер:

Деньги начинают считываться, когда вы заявили о том, что арендуете велосипед. Вы системе объявили о том, что вы хотите арендовать велосипед, услышали звуковой сигнал, что велосипед отключен, и в этот момент у вас начинает считаться первый час. В течении первого часа, вы можете, хоть шесть раз по 10 минут взять. Этот час у вас будет акамулироваться. Месячный абонимент за 250 гривен, который дает вам право каждый день бесплатно - час, второй-третий час по 5 гривен у вас будет списываться, последующие по 50 гривен. Подчеркиваю, что когда вы ставите велосипед обратно, убедитесь в том, что вы его вернули. Что система приняла его, что прозвучал звуковой сигнал. И проверьте на своем приложении, прекратилась ли аренда.

Богдан, харьковчанин:

Приехали сюда случайно, на собеседование на работу, увидел вот такие крутые штуки. Воспользовались арендой, покатались 2 часа. Он очень нужен для нашего города потому, что это мобильность передвижения. И, может, все пересядут с машин на велосипеды, как в Голландии, будет очень круто.

Стоимость часа езды на велосипеде, взятом на прокат, составляет 20 гривен. Также можно купить месячный абонемент проката велосипедов - по 250 гривен.

Велосипед не нужно возвращать на ту же точку, с которой он был взят. Его можно оставить и на другой станции.

Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта:

В планах компании, и это будет зависить от спроса на прокат велосипедов, установить в городе в течении 5 лет порядка 120 станций. Это их инвестиционный план. Чтобы в каждом районе города, в спальных, в частности, появились данные станции. Чтобы жителям было комфортно добираться, ну допустим, от жилого массива, где нет станции метрополитена, к станции метро. Для города это большой плюс, поскольку это является альтернативным средством перемещения, это альтернатива общественному транспорту.

Габриэл Михайлов, депутат Харьковского городского совета:

Очень удобно. Очень быстро. Мы за пять минут зарегистрировались, произвели оплату, взяли велосипед и поехали. Если вам надо быстро куда-то добраться, рядышком, если эти станции будут в доступности, я думаю, это будет удобно для горожан и для гостей города.

По данным разработчиков этого проекта, в Харькове в этом году планируют обустроить 20 станций проката велосипедов. Расположены они будут по всей центральной части города. Сейчас половина из них уже установлена. Пять станций работают в тестовом режиме. Все точки проката велосипедов функционируют круглосуточно.