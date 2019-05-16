16.05.2019 19:52

Обновленный поезд метро пустили на Холодногорской линии (ФОТО)

В харьковском метро запустили в работу реконструированный метрополитеном поезд.



Фото: Василий Голосный

Поезд будет курсировать по Холодногорской линии.



За день до выпуска на линию его осмотрел мэр города Геннадий Кернес.



Этот поезд обновили в метрополитене в рамках модернизации, которую ввели еще в две тысячи семнадцатом году. С тех пор удалось капитально отремонтировать четыре поезда, а это двадцать вагонов.



«Спасибо нашему мэру, который делает все удобства для харьковчан. Люди сейчас в метро ездят в основном молодежь, много приезжих студентов и, конечно, приятно заходить в такие более усовершенствованные вагоны» - делится впечатлениями одна из первых пассажирок обновленного состава харьковчанка Анастасия Одинцова.



«Шума меньше, самое главное - комфорт и людям приятно, дизайн вагона впечатляет. Скажу спасибо Кернесу, молодец» - рассказывает харьковчанин Николай Благовещенський.



«Удобно, красиво, приятно. Чувствуешь себя, как за границей. Весь транспорт изнашивается, а так побольше бы новых меняли. Удивляемся. С каждым годом все лучше и лучше. Спасибо Кернесу» - рассказывает харьковчанка Лидия Лунская.