09.07.2019 15:19

В Харьков поступили новые троллейбусы (ФОТО)

Первые два новых троллейбуса из 57-ми прибыли в Харьков.



Фото: Василий Голосный

Электротранспорт приобретен в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития для КП «Троллейбусное депо №2».

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, новый подвижной состав изготовлен в Луцке, производитель - автосборочный завод ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». Троллейбусы будут поступать партиями, в скором времени приедут еще два, в августе – около 30, а до конца осени город получит все 57 единиц. Сумма контракта - 11,5 млн евро, в которую кроме стоимости транспорта входит поставка запчастей и оборудования.

По словам вице-мэра, в троллейбусах установлены двигатели харьковского ГП «Электротяжмаш», и вся система управления, кроме ходовых частей, украинского производства. Поступившие два троллейбуса выйдут на маршруты в течение недели.

Как сообщил директор КП «Троллейбусное депо №2» Дмитрий Липовой, к техническому заданию подошли с учетом пожеланий пассажиров, водителей и общественных организаций. Новые троллейбусы – низкопольные, оборудованы удобной в эксплуатации площадкой для людей с ограниченными возможностями, могут наклоняться в сторону на 7-10 см для посадки. Посередине салона установлен кондиционер усиленной мощности для пассажиров, еще один - возле водителя. Также в новых троллейбусах увеличено количество отопительных приборов.

Директор депо отметил, что новый транспорт более просторный, потолок в нем выше, панорамные окна другие, форточки шире, а за счет другого размещения оборудования на задней площадке есть пять посадочных мест, а не три, как в троллейбусах «ЛАЗ». В троллейбусах установлены камеры видеонаблюдения и видеорегистратор, а также большие зеркала в самом вагоне. Кроме того, внутри салона предусмотрены USB-порты для зарядки техники, а от Wi-Fi решили отказаться, так как в городе хорошее покрытие мобильного интернета.

Директор луцкого автозавода компании «Богдан Моторс» Дмитрий Писаный добавил, что эти троллейбусы с автономным ходом, то есть в случае необходимости могут опустить «рога» и примерно с километр ехать, как автобусы. Это современная разработка, которую применяют пока в нескольких городах Украины.

Новые троллейбусы выйдут на разные маршруты. За счет поставки 57 единиц парк депо №2 обновят на 70-80%.

Евгений Водовозов подчеркнул, что развитие электротранспорта – одно из приоритетных направлений работы городской власти. Со следующей недели начнется строительство новой троллейбусной линии, которая окончательно замкнет круг Северной Салтовки. Также в скором времени будет объявлен тендер на закупку нового транспорта для троллейбусного депо №3. Троллейбусов закупят меньше, но около 25% из них будут длинные, 18-метровые.

Заместитель городского головы отметил, что всего планируется приобрести для Харькова около 100 новых троллейбусов. Кроме того, объявлен конкурс на закупку семи составов метрополитена.

«Впервые в Украине объявили конкурс на составы с нестандартными техническими условиями. Это будет не такой подвижной состав, к которому все привыкли, а «труба» – то есть полностью проходной, состав-вагон как одно целое. Надеемся, что первые получим через года полтора», - сообщил Евгений Водовозов.

Также он отметил, что в городе продолжают внедрять единый электронный билет «E-ticket». По просьбе харьковчан разработан новый валидатор, который сможет принимать все виды оплат, в частности – не только карточку электронного билета, но и банковские карты. Евгений Водовозов отметил, что перейти полностью на E-ticket планируется, как только все досконально проверят и будет уверенность в бесперебойной работе системы.