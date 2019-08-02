02.08.2019 15:55

Игорь Терехов: Это очень хорошая и нужная пробивка для города (ФОТО)

С ходом ремонтных работ на новой дороге, которая соединит улицу Сумскую с улицей Клочковской, ознакомился первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.



Фото: Василий Голосный

«Это очень хорошая и нужная пробивка для города. На этом участке был выполнен большой объем работ, которые изначально не были запланированы. В частности, с двух сторон дороги пришлось устанавливать большие подпорные стены из бетона, а также переносить множество коммуникаций», - сообщил Игорь Терехов.

Открыть новую дорогу планируют к 23 августа. К этой дате коммунальщики облицуют бетонные ограждения керамогранитом.