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02.08.2019  15:55   

Игорь Терехов: Это очень хорошая и нужная пробивка для города (ФОТО)

С ходом ремонтных работ на новой дороге, которая соединит улицу Сумскую с улицей Клочковской, ознакомился первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.


Фото: Василий Голосный
«Это очень хорошая и нужная пробивка для города. На этом участке был выполнен большой объем работ, которые изначально не были запланированы. В частности, с двух сторон дороги пришлось устанавливать большие подпорные стены из бетона, а также переносить множество коммуникаций», - сообщил Игорь Терехов. 
 
Открыть новую дорогу планируют к 23 августа. К этой дате коммунальщики облицуют бетонные ограждения керамогранитом. 

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Тэги:  пробивка, дорога, харьков, терехов
 
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