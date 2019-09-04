04.09.2019 15:40

Улица Полтавский шлях на ремонте из-за грузовиков (ФОТО)

Асфальтовое покрытие на Полтавском шляхе стало очень быстро разрушаться. Причина известна, говорят харьковские дорожники: после обрушения моста на Окружной дороге грузовики стали активно ездить по магистральным улицам города, в частности, по Полтавскому шляху.



Фото: Василий Голосный

Чаще всего, уточняют специалисты, большегрузный транспорт идет с серьезной перегрузкой. За этим должна следить служба «Укртрансбезпека». У них есть для этого специальные, в том числе мобильные, весовые комплексы, но эта работа не ведется. В результате и началось разрушение дорожного покрытия. В местах, где чаще всего проходят колеса, появились колеи. Легковые автомобили на этих участках уже цепляют покрытие своим днищем.

«На перекрёстке с улицей Дудинской образовалась колейность глубиной до 12 см. Это не способствует нормальному движению транспорта на данной магистрали. Поэтому мы вынуждены произвести ремонт асфальтобетонного покрытия на данном участке. Пока способствуют погодные условия, а в осенне-зимний период такие работы произвести невозможно. Безопасность привыше всего. Пробки, заторы. Тяжело, извините, но тоже нас поймите. Постараемся произвести работы в кротчайшие сроки» - сообщил Сергей Головня, мастер КП «Дорремстрой».

Проезд по улице Полтавский Шлях, на участке от дома №173 до улицы Дудинской в ​​направлении станции метро "Холодная Гора", запретили. Объехать перекрытый участок можно так:

ул. Полтавский Шлях - ул. Победителей - Григорьевское шоссе - ул. Дудинской - ул. Полтавский Шлях.

На время ремонта на ул. Победителей организуют одностороннее движение от ул. Полтавский Шлях в сторону Григорьевского шоссе;

ул. Полтавский Шлях - ул. Залютинская - ул. Золочевская - ул. Путивельська - пер. Афанасивський - ул. Баррикадная - ул. Холодногорская.

Также изменятся маршруты автобусов, которые при движении в направлении станции метро «Холодная Гора» объезжать перекрытую участок так:

№43е, №254е: ул. Полтавский Шлях - ул. Победителей - Григорьевское шоссе - ул. Дудинской - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту.

«Объем работ составляет около 1 500 квадратных метров. На некоторых участках будет меняться щебеночное основание и конструктивы асфальта. В срок 10-12 дней работы будут выполнены. Мы приносим извинения харьковчанам за неудобства. Мы хотим обезопасить наше дорожное движение на данном участке. Работы будут выполнены в срок» - сообщил Сергей Головня, мастер КП «Дорремстрой».