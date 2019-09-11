11.09.2019 15:40

Над тоннелями метро «Победа» строится новая дорога (ФОТО)

На перекрестке проспектов Лозовеньковского и Людвига Свободы восстанавливают дорожное покрытие над тоннелями метро, ведущими в депо Алексеевской линии метрополитена.



Фото: Василий Голосный

На месте, где строили перегонные тоннели к Алексеевскому электродепо , ведутся масштабные работы по восстановлению дорожного полотна. В планах, рассказывают дорожники, не только восстановить проезжую часть, но и разгрузить значительную часть окружной дороги.

Работы начались здесь с середины августа, сейчас идет завершение монолитной плиты, ведь дорога будет проходить прямо над тоннелями депо.

«Для того, чтобы уложиться в строки, мы максимально привлекаем необходимую нам технику. На данном этапе у нас работает более десяти бригад. Мы планируем на этой, либо на следующей неделе отфризировать, установку борта и начинать к концу недели укладывать первый слой асфальта» - сообщил Александр Погребняк, директор строительной компании.

Протяженность реконструированного отрезка дороги составит около 800 метров. Кроме проезжей части, здесь сделают пешеходные дорожки, подведут необходимые коммуникации.

«Из коммуникаций мы будем здесь строить ливневую канализацию, устанавливать освещение перекрестка, светофоры, дорожные знаки» - сообщил Александр Погребняк, директор строительной компании.

Все работы планируют завершить до конца текущего года.