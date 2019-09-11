Главная Фото Дороги и Транспорт Над тоннелями метро «Победа» строится новая дорога (ФОТО)
11.09.2019  15:40   

Над тоннелями метро «Победа» строится новая дорога (ФОТО)

На перекрестке проспектов Лозовеньковского и Людвига Свободы восстанавливают дорожное покрытие над тоннелями метро, ведущими в депо Алексеевской линии метрополитена.


Фото: Василий Голосный
На месте, где строили перегонные тоннели к Алексеевскому электродепо, ведутся масштабные работы по восстановлению дорожного полотна. В планах, рассказывают дорожники, не только восстановить проезжую часть, но и разгрузить значительную часть окружной дороги. 
 
Работы начались здесь с середины августа, сейчас идет завершение монолитной плиты, ведь дорога будет проходить прямо над тоннелями депо. 
 
«Для того, чтобы уложиться в строки, мы максимально привлекаем необходимую нам технику. На данном этапе у нас работает более десяти бригад. Мы планируем на этой, либо на следующей неделе отфризировать, установку борта и начинать к концу недели укладывать первый слой асфальта» - сообщил Александр Погребняк, директор строительной компании.
 
Протяженность реконструированного отрезка дороги составит около 800 метров. Кроме проезжей части, здесь сделают пешеходные дорожки, подведут необходимые коммуникации. 
 
«Из коммуникаций мы будем здесь строить ливневую канализацию, устанавливать освещение перекрестка, светофоры, дорожные знаки» - сообщил Александр Погребняк, директор строительной компании.
 
Все работы планируют завершить до конца текущего года.

Фотогалерея

Тэги:  дорога, метро, харьков, строительство, алексеевка, победа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.09 Дороги и транспорт Геннадий Кернес: Город планирует новую дорогу, которая соединит Салтовку с центром Харькова 05.09 Дороги и транспорт Инновационный подход к проблеме разбитых дорог. В Украине начнут автоматически взвешивать авто 04.09 Дороги и Транспорт Улица Полтавский шлях на ремонте из-за грузовиков (ФОТО)  
 
 

Видео

Реперка Alyona Alyona випустила актуальний хіт про булінг. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 