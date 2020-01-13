13.01.2020 14:41

Геннадий Кернес открыл троллейбусную линию на Северную Салтовку (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 13 января, открыл новую троллейбусную линию на Северную Салтовку.



Фото: Василий Голосный

Линия протяженностью около 3,7 км соединяет ст. м. «Героев Труда» и микрорайоны Северной Салтовки по улицам Академика Павлова, Леся Сердюка и Натальи Ужвий. На маршруте курсирует троллейбус №47, который имеет восемь остановок. Ориентировочное время поездки в одну сторону - 17 мин., интервал движения в часы пик - 5 мин., в остальное время - 7 мин. На маршруте курсируют семь троллейбусов марки «Богдан Т70117». В транспорте - 34 сидячих, 56 стоячих мест и одно место для людей с инвалидностью.

По новому маршруту сегодня проехал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он сообщил, что все троллейбусы новые, комфортные и были приобретены за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

«Здесь установлены более мощные кондиционеры, чтобы в жаркую погоду было комфортно. Есть возможность заезда людей с ограниченными возможностями. Я сам это испробовал сегодня. Дорожное полотно, по которому мы ехали, – нормальное. Также по маршруту дополнительно установили 221 опору, поэтому освещение тоже будет хорошее», - сказал городской голова.

Он отметил, что городская власть учтет пожелания людей, которые будут пользоваться 47-м маршрутом. Изначально планировалось, что троллейбусы будут курсировать с 5:30 до 23:30, но сегодня харьковчане попросили продлить работу линии до 24:00, и их просьбу учли.

«Будем закрывать последний рейс маршрута вместе с метро. Мы посмотрим, как маршрут работает, и проанализируем, нужно ли еще что-то изменить – увеличить количество машин или изменить интервал. Будем собирать предложения от людей и улучшать инфраструктуру. Пока мы запустили линию, и спасибо харьковчанам за терпение. Ждали к Новому году, но мы решили, что лучше еще раз все перепроверить, поэтому открыли в Новый год, но по старому календарю», - сообщил городской голова.

Также он отметил, что в планах города открыть новые троллейбусные направления в поселки Жихарь и Пятихатки. Кроме того, в своем Telegram-канале городской голова сообщил, что сейчас просчитывают возможность пустить троллейбус от ст. м. «Героев Труда» до ул. Дружбы Народов.

Отметим, открытию троллейбусной линии предшествовал комплекс мероприятий, в частности - строительство современной модульной телеуправляемой тяговой подстанции с прокладкой 13,9 км кабельных сетей и строительство контактной сети протяженностью 7,8 км (в двухпроводном измерении). Троллейбусный маршрут №47 имеет восемь остановок: «Ст. метро «Героев Труда» (конечная), «Ул. Бучмы», «Ул. Ромашова», «МЖК «Интернационалист», «Микрорайон «Северная-3», «Ул. Леся Сердюка», «Ул. Натальи Ужвий», разворотный круг «Северная Салтовка» (конечная).