12.03.2018 18:40 Евгения Кутнова, Василий Голосный

Как получить электронную подпись и зачем она нужна: рассказывают сотрудники Харьковского Регионального центра

В Региональном центре услуг изготавливают электронную цифровую подпись. Услугу предоставляют с понедельника по четверг. В случае, если с документами все в порядке, то электронную цифровую подпись человек получит в день обращения.



Фото: Василий Голосный

«Все заявители, которые обращаются в Региональный центр услуг, регистрируются в электронной очереди. В электронной очереди регистрируются и заявители для оформления электронной цифровой подписи. Делается это довольно просто. Мы заходим в «Административные услуги», выбираем «Сферы хозяйственной деятельности» и здесь у нас на экране отображается пункт «Электронная цифровая подпись».- сообщила Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг

Оформить электронную цифровую подпись, рассказывают в Региональном центре услуг, и просто, и быстро. Она приравнивается к обычной подписи гражданина и имеет юридическую силу. Используют цифровую подпись в электронном документообороте. Оформить ее могут как физические лица, так и предприниматели, юридические лица, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие. Пакет документов не сложен.

«Для физических лиц система упрощенная. Для получения нужны оригинал паспорта с кодом, ксерокопии и заявка на регистрацию и все. Для самозанятой особы идет у нас заявка на регистрацию, копия паспорта, копия кода. Если это адвокат или частный нотариус - для ознакомления он берет просто ксерокопию свидетельства своего у нотариуса. Для юрлиц перечень не сильно большой. Это у нас идет ксерокопия, заверенная у директора, о назначении на должность.» - рассказывает Максим Костин, инженер I категории харьковского филиала ГП «Национальные информационные системы».

Если все в порядке с документами, то электронную цифровую подпись человек получит в день обращения. Физлица несут с собой обычную флешку или диск, государственные учреждения обязаны использовать защищенные носители информации. Заявка на получение такой подписи подается только в электронном виде. Сама услуга платная, для разных категорий стоит от ста девяноста двух гривен до трехсот. В Региональном центре ее предоставляют с понедельника по четверг.

«Электронная цифровая подпись, эта услуга, предоставляется у нас с момента открытия Регионального центра услуг и является популярной. Заявители обращаются к нам для оформления этой услуги без привязки к месту регистрации. На сегодняшний день единственным центром в Украине, который предоставляет такую услугу, есть Региональный центр услуг.» - рассказывает Оксана Попова, руководитель Регионального центра услуг.