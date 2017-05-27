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27.05.2017  21:19   

Харьковский Ретро Слёт 2017. Фоторепортаж

Харьковский Ретро Слёт 2017 (Ретро Слёт) проходит 27 и 28 мая на площади Свободы под лозунгом «Made in USA» и посвящён, прежде всего, американской автомобильной технике.


Фото: Василий Голосный

Как рассказали организаторы, инженеры и дизайнеры автозаводов в США в какой-то момент оказались на передовой развития мирового автомобилестроения, их идеи и решения стали классикой на долгие десятилетия и создали феномен «американского автомобиля» — большого, мощного, но при этом комфортного и красивого.

Подробнее о Харьковском ретро-слете «Made in USA»

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Тэги:  ретро слёт, made in usa, харьков, автомобили, площадь свободы
 
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