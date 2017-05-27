Харьковский Ретро Слёт 2017. Фоторепортаж

Харьковский Ретро Слёт 2017 (Ретро Слёт) проходит 27 и 28 мая на площади Свободы под лозунгом «Made in USA» и посвящён, прежде всего, американской автомобильной технике.
Как рассказали организаторы, инженеры и дизайнеры автозаводов в США в какой-то момент оказались на передовой развития мирового автомобилестроения, их идеи и решения стали классикой на долгие десятилетия и создали феномен «американского автомобиля» — большого, мощного, но при этом комфортного и красивого.
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В гороскопе будут преобладать стремление к независимости и тяга к справедливости. Не исключены споры, конфликты, стремление к независимости и своеволию.
Последние весенние выходные обещают облачную погоду с небольшими кратковременными дождями.
Ежегодно в последнюю субботу мая в Украине отмечается День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
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