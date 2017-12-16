 
Главная Фото Выставки, ярмарки В Харькове прошла выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние»
16.12.2017  20:55   

В Харькове прошла выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние»

В Областном организационно-методическом центре культуры и искусства с 5 по 15 декабря проводилась выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние».


Фото: Василий Голосный

На выставке «Рождественское сияние» экспонировались более 100 работ мастеров народного искусства из Харькова и Харьковской области. Хотя работы выполнены из современных материалов, однако традиционны по содержанию.

Зрители смогли увидеть как христианскую символику: вертепы, изображения ангелов, так и атрибуты древних верований: кукла-коляда, пряники, дидух, «паук».
 

Фотогалерея

Тэги:  рождество, выставка, харьков, символика, новый год
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.12 Власть 25 декабря – официальный выходной в Украине 08.01 Культура и Туризм «Рождественский трамвай» в Харькове   07.01 Культура и Туризм Рождество в парке Горького  
 
 

Видео

Коммунальщики устраняют аварийные ситуации, меняют коммуникации и проводят капремонты в школах
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 