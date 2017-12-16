16.12.2017 20:55

В Харькове прошла выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние»

В Областном организационно-методическом центре культуры и искусства с 5 по 15 декабря проводилась выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние».



Фото: Василий Голосный

На выставке «Рождественское сияние» экспонировались более 100 работ мастеров народного искусства из Харькова и Харьковской области. Хотя работы выполнены из современных материалов, однако традиционны по содержанию.

Зрители смогли увидеть как христианскую символику: вертепы, изображения ангелов, так и атрибуты древних верований: кукла-коляда, пряники, дидух, «паук».

