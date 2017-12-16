В Харькове прошла выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние»

В Областном организационно-методическом центре культуры и искусства с 5 по 15 декабря проводилась выставка праздничной атрибутики «Рождественское сияние».
На выставке «Рождественское сияние» экспонировались более 100 работ мастеров народного искусства из Харькова и Харьковской области. Хотя работы выполнены из современных материалов, однако традиционны по содержанию.
Зрители смогли увидеть как христианскую символику: вертепы, изображения ангелов, так и атрибуты древних верований: кукла-коляда, пряники, дидух, «паук».
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня высоко желание потакать вредным привычкам.
В выходные в городе потеплеет. Практически все время будет идти дождь.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажн.:
давл.:
ветер: