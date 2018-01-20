20.01.2018 22:10

В ЕрмиловЦентре проходит выставка «Курбас в Харькове»

Лесь Курбас, режиссер-авангардист, переехал в Харьков со своим театром «Березиль» в 1926 году. Выставка сосредоточена на спектаклях «Народный Малахий» (1928), «Алло на волне 477» (1929) и «Мина Мазайло» (1929), которое создавались в театре «Березиль» в Харькове.



Фото: Василий Голосный

На выставке представлены костюмы, эскизы, афиши, фотографии, нотные партитуры, декорации спектаклей, созданных Курбасом в Харькове,.



Во время работы в театре «Березиль» в Харькове (1926-1933) Курбас демонстрирует свое театральное мастерство как один из лучших режиссеров страны и мира. Его постановки формируют новое городское урбанистическое украинское лицо Харькова. Курбас сотрудничает с художником-авангардистом Вадимом Меллером, создавая сценографию, которая оживляет пространство новой техникой. С Курбасом работали композитор Юлий Мейтус и драматург Николай Кулиш.



Курбас создавал свои постановки в театре «Березиль» с чрезвычайно разнообразной группой художников из разных уголков Украины, чтобы совместно создать современную украинскую урбанистическую культуру.



Главная задача экспозиции - показать именно те театральные модернистских инновации, которые определяют творчество Курбаса и ставят его в один ряд с наиболее известными авангардистами первой половины ХХ столетия. Фигура Курбаса открывает возможности для культурной дипломатии Харькова и Украины, как виток мировых художественных трендов.