31.01.2018 13:25 Анжелика Крыжовач

«Мир вокруг нас» глазами юных художников Харькова

В галерее современного искусства открылась выставка работ «Мир вокруг нас» учеников детской художественной школы имени Петра Левченко.



Фото: Василий Голосный

«Я хотела изобразить японскую культуру так как я её вижу, использовала национальные узоры, костюмы, очень много прочитала про их культуру и вот так изобразила, как вижу. » - рассказывает Варвара Болдырева, ученица художественной школы №2 им. П. Левченко.

Таисия Шабрамова, ученица художественной школы №2 им. П. Левченко в своей работе «Сила любви» попыталась заглянуть в этот мир глазами взрослых, почувствовать, насколько быстротечно время:

«Я попыталась изобразить своё понимание этого мира, как течёт время, как быстротечна эта жизнь. В детстве оно интересно, красиво, а потом ускоряется, ускоряется и уплывает от нас. Я использовала акварель, потому что она лёгкая, воздушная, прекрасная, одним словом.»

На выставке юные художники представили несколько техник живописи, раскрыв при этом все свои мысли и фантазии.

«Здесь представлены и цветные карандаши, и гуашь, и акварель, сухая кисть, и графика, немного живописи. У нас в школе учится более 400 человек от 6-ти до 17-ти лет, дети очень творческие.» - рассказывает Елена Сердюк, директор детской художественной школы №2 им. П. Левченко.

А все условия, чтобы дети могли проявить свои таланты и учиться в достойных для творчества условиях, для этого созданы, отмечают специалисты.

«Хочу огромное спасибо сказать сейчас от детей, родителей и педагогов за поддержку нашему мэру. В школах искусств города Харькова делается очень много. Сегодня это очень красивые капитальные ремонты, действительно для детей, которые учатся в школе искусств.» - отметила Светлана Дорошенко начальник отдела культуры по Московскому району Департамента культуры Харьковского городского совета.

Чтобы поддержать талантливых юных харьковских художников и организуют вот такие выставки, которые, уверены преподаватели, вдохновляют детей и являются большим стимулом к дальнейшему развитию.

«Я чувствую гордость за себя, за то, что мои работы тут выставляются. Я очень счастлива, что людям нравится и они смотрят. Просто непередаваемые ощущения.» - рассказывает Анастасия Афанасьева, ученица детской художественной школы №2 им. П. Левченко.

Всем участникам выставки были вручены дипломы Департамента культуры Харьковского городского совета.