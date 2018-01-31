«Мир вокруг нас» глазами юных художников Харькова

В галерее современного искусства открылась выставка работ «Мир вокруг нас» учеников детской художественной школы имени Петра Левченко.
«Я хотела изобразить японскую культуру так как я её вижу, использовала национальные узоры, костюмы, очень много прочитала про их культуру и вот так изобразила, как вижу. » - рассказывает Варвара Болдырева, ученица художественной школы №2 им. П. Левченко.
Таисия Шабрамова, ученица художественной школы №2 им. П. Левченко в своей работе «Сила любви» попыталась заглянуть в этот мир глазами взрослых, почувствовать, насколько быстротечно время:
«Я попыталась изобразить своё понимание этого мира, как течёт время, как быстротечна эта жизнь. В детстве оно интересно, красиво, а потом ускоряется, ускоряется и уплывает от нас. Я использовала акварель, потому что она лёгкая, воздушная, прекрасная, одним словом.»
На выставке юные художники представили несколько техник живописи, раскрыв при этом все свои мысли и фантазии.
«Здесь представлены и цветные карандаши, и гуашь, и акварель, сухая кисть, и графика, немного живописи. У нас в школе учится более 400 человек от 6-ти до 17-ти лет, дети очень творческие.» - рассказывает Елена Сердюк, директор детской художественной школы №2 им. П. Левченко.
А все условия, чтобы дети могли проявить свои таланты и учиться в достойных для творчества условиях, для этого созданы, отмечают специалисты.
«Хочу огромное спасибо сказать сейчас от детей, родителей и педагогов за поддержку нашему мэру. В школах искусств города Харькова делается очень много. Сегодня это очень красивые капитальные ремонты, действительно для детей, которые учатся в школе искусств.» - отметила Светлана Дорошенко начальник отдела культуры по Московскому району Департамента культуры Харьковского городского совета.
Чтобы поддержать талантливых юных харьковских художников и организуют вот такие выставки, которые, уверены преподаватели, вдохновляют детей и являются большим стимулом к дальнейшему развитию.
«Я чувствую гордость за себя, за то, что мои работы тут выставляются. Я очень счастлива, что людям нравится и они смотрят. Просто непередаваемые ощущения.» - рассказывает Анастасия Афанасьева, ученица детской художественной школы №2 им. П. Левченко.
Всем участникам выставки были вручены дипломы Департамента культуры Харьковского городского совета.
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