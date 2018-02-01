01.02.2018 18:55

В Харькове открылась выставка одежды в этно-стиле «Динамика традиции»

С 1 по 28 февраля 2018 в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проходит выставка современной одежды и аксессуаров в этническом стиле «Динамика традиции».



Фото: Василий Голосный

Источником украинской этники были традиционные ценности народа, к которым постепенно добавлялись культурные достижения разных времен. Етничный стиль - это не национальная одежда, а одежда, в создании которого используются элементы народных мотивов, традиционных орнаментов, кроя изделий, обработки.

Авторы выставки «Динамика традиции» стремятся показать преемственность народных традиций в формировании образа современного украинца.

В экспозицию вошло более 100 элементов одежды и аксессуаров, выполненных дизайнерами из г. Харькова и мастерами народного искусства из Великобурлукского, Краснокутского, Первомайского, Валковского, Богодуховского, Лозовского, Кегичевского, Нововодолажского, Дергачевского, Изюмского районов Харьковской области.

Зрители могут ознакомиться с платьями и рубашками, украшенными росписью по ткани, вышивкой бисером, крестиком, гладью и лентами, вязаными нарядами, различными бусами, сумками, тапочками и венками, изготовленными в техниках валяния из войлока, бисероплетения, аппликации, а также увидеть авторские этнические коллекции от студентов Харьковского колледжа текстиля и дизайна и Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Виставка проходит по адресу: город Харков, ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа.