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01.02.2018  18:55   

В Харькове открылась выставка одежды в этно-стиле «Динамика традиции»

С 1 по 28 февраля 2018 в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проходит выставка современной одежды и аксессуаров в этническом стиле «Динамика традиции».


Фото: Василий Голосный
Источником украинской этники были традиционные ценности народа, к которым постепенно добавлялись культурные достижения разных времен. Етничный стиль - это не национальная одежда, а одежда, в создании которого используются элементы народных мотивов, традиционных орнаментов, кроя изделий, обработки.
 
Авторы выставки «Динамика традиции» стремятся показать преемственность народных традиций в формировании образа современного украинца. 
 
В экспозицию вошло более 100 элементов одежды и аксессуаров, выполненных дизайнерами из г. Харькова и мастерами народного искусства из Великобурлукского, Краснокутского, Первомайского, Валковского, Богодуховского, Лозовского, Кегичевского, Нововодолажского, Дергачевского, Изюмского районов Харьковской области. 
 
Зрители могут ознакомиться с платьями и рубашками, украшенными росписью по ткани, вышивкой бисером, крестиком, гладью и лентами, вязаными нарядами, различными бусами, сумками, тапочками и венками, изготовленными в техниках валяния из войлока, бисероплетения, аппликации, а также увидеть авторские этнические коллекции от студентов Харьковского колледжа текстиля и дизайна и Харьковской государственной академии дизайна и искусств.
 
Виставка проходит по адресу: город Харков, ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа.
 

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Тэги:  динамика традиции, этностиль, харьков, одежда
 
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