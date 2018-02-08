08.02.2018 16:31

В Харькове проходит выставка работ известного фотографа конца XIX века

В художественной галерее им. Генриха Семирадского проходит выставка фотографа Альфреда Федецкого, который жил и работал в Харькове с 1886 по 1902 годы.



Фото: Василий Голосный

Альфред-Люциан Федецкий родился в 1857 году в Житомире, учился в Киеве, а высшее фотографическое образование получил в Вене, в «Императорском фотографическом институте Венской академии искусств».

После окончания учебы Федецкий вернулся в Киев, где начал работать в ателье известного фотографа, поляка Влодзимежа Высоцкого.

Спустя шесть лет Альфред Федецкий переехал в Харьков, где в 1886 году открыл собственное ателье.

В 1888 году Федецкий получил первое международное признание - Золотую медаль на Всемирной фотографической выставке в Брюсселе. Затем было еще 12 высших наград во Франции (Париж), Германии, Бельгии (Брюссель), России (С-Петербург, Москва).

В Харькове у Федецкого фотографировались такие известные люди как композитор П.И. Чайковский, актер и драматург М.Л. Кропивницкий, священник Иоанн Кронштадский, академик архитектуры А.Н. Бекетов, промышленники А. К. Алчевский и М.Х. Гельферих, врач Л.Л. Гиршман и другие.

За 18 лет работы в Харькове Альфред Федецкий создал более 50 000 фотографий.

Выставка работает до 16 февраля 2018 года.

Время работы с 12:00 до 18:00 (воскресенье, понедельник - выходной)