Выставка работ юных талантов проходит в Харькове

С 15 по 28 февраля 2018 Областной организационно-методический центр культуры и искусства представляет выставку творческих работ воспитанников Центра детского и юношеского творчества №1 «Творческие жемчужины».
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: