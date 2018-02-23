23.02.2018 13:05

Выставка работ юных талантов проходит в Харькове

С 15 по 28 февраля 2018 Областной организационно-методический центр культуры и искусства представляет выставку творческих работ воспитанников Центра детского и юношеского творчества №1 «Творческие жемчужины».



Фото: Василий Голосный

В экспозицию вошло более 114 детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Представленные на выставке произведения воспитанников ЦДЮТ №1 выполнены в разных техниках изобразительного искусства: роспись, живопись, графика. Среди работ декоративно-прикладного искусства представлены такие техники, как: мягкая игрушка, бисероплетение, аппликация из ткани, фитодизайн, керамика, вышивка, кукла -мотанка, писанок, оригами. Все работы имеют собственный колорит, личный характер и неповторимость образов

Вход свободный

Выставка работает с 10.00 до 17.30, выходной: суббота, воскресенье.

Адрес: Харьков, ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.