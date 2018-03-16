16.03.2018 23:50

В ЕрмиловЦентре проходит выставка британских и украинских художников

ЕрмиловЦентр открывает выставочный сезон 2018 году презентацией работ участников программы SWAP: UK / UKRAINE.



Фото: Василий Голосный

Восемь художников из Украины и Великобритании участвовали в художественных резиденциях в Украине и Великобритании в 2017-м году и демонстрируют результаты своих визуальных исследований в ЕрмиловЦентре.



Художники из Украины и Великобритании (Полина Карпова, Мария Куликовская, Антон Лапов, Вова Воротнев; Кунг Хва Шон, Стивен Шихан, Вики Торнтон, Адам Уолкер) представляют итоги своего пребывания в резиденциях в рамках программы SWAP: UK / UKRAINE.



«Искусство меняет нас и позволяет лучше понимать друг друга, находить общие ценности и уважать то, что нас отличает. Современные художественные резиденции - это не только возможность путешествовать, это знакомство с новыми культурными контекстами и художественными практиками, это возможность презентовать себя и свою страну в мире, приобретение нового интересного опыта и толчок к художественному и личностному развитию. Глобальная кросс-культурная коммуникация, которая создается благодаря художественным резиденциям, - важная составляющая межкультурного диалога Украины и Великобритании. Довольна, что совместно с Британским Советом в Украине, нам удалось внести свой вклад в это дело», - сообщила Наталья Иванова, директор ЦСИ «ЕрмиловЦентр», Харьков.



Выставка проходит с 16 марта по 15 апреля в центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» (пл. Свободы, 4).