20.03.2018 17:45

В Харькове проходит выставка фиалок

На выставке фиалок, стартовавшей в галерее "Бузок", все желающие могут узнать секреты выращивания фиалок и других комнатных растений.



Фото: Василий Голосный

Буйство ярких красок среди снежной весны. В галерее "Бузок", которая находится в здании театра оперы и балета, открылась выставка фиалок. Селикционеры из 4 областей Украины привезли в Харьков свои цветы. От нежно-розовых, фиолетовых, белоснежно-белых до ярких с различными цветными вкраплениями. Разнообразие растений удивит каждого, уверяют организаторы.

"Больше 3 000 сортов представлено. И мини-фиалки, и стрептокарпусы, и бегонии, и симполии. Мини-химеры, стандартные, пестролистные сорта, зелёные. Представлены растения на любой вкус. Прийти и не влюбиться невозможно! Очень красивые фиалочки вам предложат наши селикционеры. Расскажут, как ухаживать за ними. Вы не уйдёте без подарка!" - рассказывает Татьяна Валькова, селекционер из города Шахтерска.

На экспозиции можно будет приобрести сформированные, цветущие растения и детишек фиалок.

Работает выставка фиалок в галерее "Бузок" с 20 по 25 марта включительно, с 11.00 до 19.00. Вход свободный.