17.09.2018 12:25

Праздник забытых игрушек в парке Горького

В воскресенье, 16 сентября, в парке Горького состоялся Праздник забытых игрушек.



Фото: Василий Голосный

В этот день дети могли научиться играть в старые уличные игры: резиночку, классики, вышибного, «море волнуется», «съедобное-не съедобное» и другие.

В Развлекательном центре состоялась Ярмарка забытых игрушек. Чтобы в ней поучаствовать, детям нужно было выбрать дома игрушки, которыми уж никто не играет и привезти в парк Горького.

Дети могли продавать игрушки, обмениваться с другими, дарить – по своему желанию.

Также в Развлекательном центре детям показали кукольный спектакль и научное шоу Сумасшедших ученых.

На Главной сцене прошли конкурсные программы, выступление группы «Л’юїс Керол», сказочное шоу и яркий спектакль «Забытые игрушки» театра «Мадригал».

Праздничный вечер продолжила кавер-группа, после концерта которой состоялась молодежная дискотека.