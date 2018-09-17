Главная Фото Выставки, ярмарки Праздник забытых игрушек в парке Горького
17.09.2018  12:25   

Праздник забытых игрушек в парке Горького

В воскресенье, 16 сентября, в парке Горького состоялся Праздник забытых игрушек.


Фото: Василий Голосный
В этот день дети могли научиться играть в старые уличные игры: резиночку, классики, вышибного, «море волнуется», «съедобное-не съедобное» и другие. 
 
В Развлекательном центре состоялась Ярмарка забытых игрушек. Чтобы в ней поучаствовать, детям нужно было выбрать дома игрушки, которыми уж никто не играет и привезти в парк Горького.
 
Дети могли продавать игрушки, обмениваться с другими, дарить – по своему желанию.
 
Также в Развлекательном центре детям показали кукольный спектакль и научное шоу Сумасшедших ученых.
 
На Главной сцене прошли конкурсные программы, выступление группы «Л’юїс Керол», сказочное шоу и  яркий спектакль «Забытые игрушки» театра «Мадригал».
 
Праздничный вечер продолжила кавер-группа, после концерта которой состоялась молодежная дискотека.

Фотогалерея

Тэги:  парк горького, праздник забытых игрушек, харьков, ярмарка игрушек
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.09 Криминал и происшествия В центральном парке им. Горького состоялось семейный праздник безопасности для спасателей и харьковчан (ФОТО) 08.09 Спорт В Харькове прошла Спортивная ярмарка «Харьков – спортивная столица»   07.09 Спорт Зарядка от звезды, эстафета и концерт: в парке Горького пройдет спортивная ярмарка (ПРОГРАММА)
 
 

Видео

Первый вице-мэр Игорь Терехов проинспектировал магистрали "ХТС", на которых ведется замена труб
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 