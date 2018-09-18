В Ермиловцентре проходит выставка «Предметы» Bob Basset и Гамлета Зеньковского

С 14 сентября по 21 октября в Ермиловцентре экспонируется проект «Предметы». Это первая полноценная совместная выставка Bob Basset и Гамлета Зеньковского в их родном городе.
Выставка состоит из обычных, привычных для всех предметов, художественно переосмысленных авторами, а также созданных ими арт-объектов.
«Художники в очередной раз пытаются найти что-то новое в привычных вещах. Это то, что можно и нужно делать бесконечно, - говорит куратор Виктория Бавикина. - необходимость переосмыслить собственные привычные представления важна как для каждого человека в отдельности, так и для качественного развития общества. Это уже не просто игра с миром предметов (которую ведут художники внутри этой выставки), а возможность изменения ракурса собственного взгляда, его гибкости».
Ранее авторы уже работали вместе. В феврале этого года они участвовали в международном проекте в Лиме (Перу) по приглашению местного художника Конрада Флореса, а в 2016 году презентовали свою совместную видеоработу в Secret Room в Париже на фестивале ADDICTION A L'OEUVRE.
18 сентября станет благоприятным днем для осуществления запланированных ранее идей.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закрыли небо уже с самого утра и никуда не денутся до позднего вечера. Без осадков.
18 сентября 1991 г. 27 лет назад Сине-желтый флаг утвержден официальным символом Украины
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