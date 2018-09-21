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21.09.2018  15:08   

Выставка работ Международного репинского пленэра в Харькове

С 18 сентября по 5 октября 2018 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проходит выставка работ творческой группы XIX Международного репинского пленэра.


Фото: Василий Голосный
Посетители могут увидеть работы, оставленные участниками нынешнего пленэра в дар городу Чугуев.
 
Это 15 художников из Украины и стран ближнего зарубежья: Кравченко Ирина, Еремин Борис, Дулин Егор, Коваль Василий, Тужиков Игорь, Васкялите Валентина, Онипченко Алиса, Павлишин Звездная, Снисаренко Виктор, Пиетиля Сергей, Кукконнен Ярмо, Гарловициене Дануте, Лангздиня Сандра, Потапова Мария, Бобенчик Иосиф.
 
С 2000 года в городе Чугуев с целью чествования памяти, сохранения и популяризации репинских традиций реалистического искусства проводится Международный репинский пленэр. За девятнадцать лет существования пленэра в нем принимали участие 129 художников из Украины, Польши, Республики Беларусь, Германии, КНР, России, Латвии, Литвы, Финляндии.
 
Время работы: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье.
 
Адрес: г.. Харьков, ул. Пушкинская, 62, малый зал 2-го этажа.

 

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Тэги:  выставка, репин, харьков, пленэр, художники
 
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