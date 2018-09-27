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27.09.2018  18:35   

В Харькове открылась выставка «M.Art»

С 27 сентября по 13 ноября 2018 Областной организационно-методический центр культуры и искусства представляет выставку изделий традиционного искусства молодых мастеров Харьковской области «M.Art».


Фото: Василий Голосный
Как рассказали организаторы,  название выставки «M.Art» расшифровывается как М - молодость, Art - искусство. И не случайно созвучно с первым весенним месяцем - это призыв к радости, молодости и расцвету.
 
Этот выставочный проект направлен на популяризацию нового образа народного мастера, который сохраняет, возрождает и продолжает традиции декоративно-прикладного искусства Слобожанщины в современной жизни.
 
Выставка «M.Art» представляет творческие достижения молодых талантливых художников Слобожанщины. В экспозицию вошли более 100 работ, выполненных в различных техниках: плетение из бисера, вышивка, художественная  роспись, вязание, канзаши, резьба по дереву.
 
В выставке участвуют мастера из Харьковского, Изюмского, Балаклейского, Сахновщинского, Первомайского, Дергачевского, Краснокутского районов Харьковской области .
 
Выставка проводится по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.

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Тэги:  выставка, искусство, харьков, m.art
 
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