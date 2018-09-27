27.09.2018 18:35

В Харькове открылась выставка «M.Art»

С 27 сентября по 13 ноября 2018 Областной организационно-методический центр культуры и искусства представляет выставку изделий традиционного искусства молодых мастеров Харьковской области «M.Art».



Фото: Василий Голосный

Как рассказали организаторы, название выставки «M.Art» расшифровывается как М - молодость, Art - искусство. И не случайно созвучно с первым весенним месяцем - это призыв к радости, молодости и расцвету.

Этот выставочный проект направлен на популяризацию нового образа народного мастера, который сохраняет, возрождает и продолжает традиции декоративно-прикладного искусства Слобожанщины в современной жизни.

Выставка «M.Art» представляет творческие достижения молодых талантливых художников Слобожанщины. В экспозицию вошли более 100 работ, выполненных в различных техниках: плетение из бисера, вышивка, художественная роспись, вязание, канзаши, резьба по дереву.

В выставке участвуют мастера из Харьковского, Изюмского, Балаклейского, Сахновщинского, Первомайского, Дергачевского, Краснокутского районов Харьковской области .

Выставка проводится по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.