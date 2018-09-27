В Харькове открылась выставка «M.Art»

С 27 сентября по 13 ноября 2018 Областной организационно-методический центр культуры и искусства представляет выставку изделий традиционного искусства молодых мастеров Харьковской области «M.Art».
Лучше прожить день в режиме «медленно, но верно», спокойно разбираясь со старыми завалами. Вечер с любимым человеком наполнит ваши отношения теплыми чувствами.
Ночью заморозки (до 5°С мороза на поверхности почвы). С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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