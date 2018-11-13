13.11.2018 18:05

Коренные харьковчане открыли сундуки (ФОТО)

В Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проходит выставка «Харьковщина мультикультурная», посвященная Международному дню толерантности, который отмечается во всем мире 16 ноября.



Фото: Василий Голосный

На выставке «Харьковщина мультикультурная» представлены элементы традиционных культур и быта народов, которые много лет живут на территории Харьковской области.

В экспозиции есть как традиционный слобожанский женский костюм, вышитые и тканые полотенца, ткацкий станок, так и образцы ткацкого ремесла, традиционные музыкальные инструменты, религиозные праздничные атрибуты, посуда, картины, игрушки, ковры и другие предметы быта еще одиннадцати народностей Харьковщины.

На выставке есть и образцы азербайджанского ковроткачества, и узбекские народные музыкальные инструменты рубаб и Карнай, казахские камча (короткий кнут) и кошму (войлочный ковер), польские традиционные полотенца и салфетки, образцы немецкой вышивки, ромская чеканка, греческий лекиф и амфору с ветвями оливы, керамические буквы армянской азбуки, татарский музыкальный инструмент курай, еврейские религиозные атрибуты, грузинские кувшин и кружку для вина.

Значительное место на выставке занимают национальные костюмы и их аксессуары. Выставка сопровождается короткими информационными справками об истории заселения, численности и об известных представителях той или иной диаспоры на Харьковщине.

Справка: Традиция празднования Международного дня толерантности появилась в 1995 году по инициативе ЮНЕСКО, в результате принятия Декларации принципов терпимости. Речь идет, прежде всего, о взаимоуважении различных мировых культур, религий и традиций, а также о терпимости к способам проявления собственной индивидуальности каждого отдельного человека.