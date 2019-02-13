В Харькове открылась выставка скульптур и объектов «ECCE HOMO»

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 февраля Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 13 февраля Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.