В Харькове открылась выставка скульптур и объектов «ECCE HOMO»

Авторы Анна Иванова и Александр Ридный через скульптуру исследуют феномен религиозного.
Скульпторы анализируют иконографические образы и их метаморфозы в историческом контексте.
Выставка проходит в художественной галерее имени Генриха Семирадского, северный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина, вход со стороны Госпрома, площадь Свободы, 6.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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