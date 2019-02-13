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13.02.2019  09:36   

В Харькове открылась выставка скульптур и объектов «ECCE HOMO»

Авторы Анна Иванова и Александр Ридный через скульптуру исследуют феномен религиозного.


Фото: Василий Голосный

Скульпторы анализируют иконографические образы и их метаморфозы в историческом контексте.

Выставка проходит в  художественной галерее имени Генриха Семирадского, северный корпус ХНУ им. В. Н. Каразина, вход со стороны Госпрома, площадь Свободы, 6.

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Тэги:  выставка, скульптура, харьков, ридный, иванова, ecce homo
 
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