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14.02.2019  09:40   

Выставка картин и сувениров, посвященных Дню влюбленных, открылась в Харькове

Ко Дню Святого Валентина в галерее «Бузок» открылась выставка «Люблю» харьковской художницы Дарьи Денисовой.


Фото: Василий Голосный

В экспозиции есть картины, сувениры и открытки ко дню влюбленных. Позитивные персонажи - котики, ангелочки-купидоны, святые Валентинчики и многие другие - выполнены в различных техниках из разнообразных материалов.

Выставка работает до 24 февраля.

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Тэги:  выставка, день влюбленных, харьков, 14 февраля
 
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