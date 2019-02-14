Выставка картин и сувениров, посвященных Дню влюбленных, открылась в Харькове

Ко Дню Святого Валентина в галерее «Бузок» открылась выставка «Люблю» харьковской художницы Дарьи Денисовой.
В экспозиции есть картины, сувениры и открытки ко дню влюбленных. Позитивные персонажи - котики, ангелочки-купидоны, святые Валентинчики и многие другие - выполнены в различных техниках из разнообразных материалов.
Выставка работает до 24 февраля.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Середина недели будет пасмурной. Ночью ожидается дождь, мокрый снег. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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