В ЕрмиловЦентре - проект Exposures. Клайпедская фотография в конце ХХ века

В экспозиции представлены фотографы из Клайпеды Викторас Трубленковас, Артурас Шештокас, Арвидас Стубра, Юозас Мешкис и Раймундас Урбонас, которые начали работать в художественной фотографии в конце 70-х - начале 80-х годов.
Этот период Литовской фотографии был отмечен мощными изменениями и новыми художественными трендам.
Работы фотографов из Клайпеды показывают человеческую жизнь вне зависимости от социальных моделей. Поэтому изображения, сделанные несколько десятилетий назад, имеют силу и сегодня, приглашают к размышлениям, уместных при разных обстоятельствах.
Выставка продлится до 28.02, вход свободный.
Ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В выходные придет небольшое потепление, в субботу может срываться дождь.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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давл.:
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