16.02.2019 19:35

В ЕрмиловЦентре - проект Exposures. Клайпедская фотография в конце ХХ века

В экспозиции представлены фотографы из Клайпеды Викторас Трубленковас, Артурас Шештокас, Арвидас Стубра, Юозас Мешкис и Раймундас Урбонас, которые начали работать в художественной фотографии в конце 70-х - начале 80-х годов.



Фото: Василий Голосный

Этот период Литовской фотографии был отмечен мощными изменениями и новыми художественными трендам.



Работы фотографов из Клайпеды показывают человеческую жизнь вне зависимости от социальных моделей. Поэтому изображения, сделанные несколько десятилетий назад, имеют силу и сегодня, приглашают к размышлениям, уместных при разных обстоятельствах.



Выставка продлится до 28.02, вход свободный.