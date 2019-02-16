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16.02.2019  19:35   

В ЕрмиловЦентре - проект Exposures. Клайпедская фотография в конце ХХ века

В экспозиции представлены фотографы из Клайпеды Викторас Трубленковас, Артурас Шештокас, Арвидас Стубра, Юозас Мешкис и Раймундас Урбонас, которые начали работать в художественной фотографии в конце 70-х - начале 80-х годов.


Фото: Василий Голосный

Этот период Литовской фотографии был отмечен мощными изменениями и новыми художественными трендам.

Работы фотографов из Клайпеды показывают человеческую жизнь вне зависимости от социальных моделей. Поэтому изображения, сделанные несколько десятилетий назад, имеют силу и сегодня, приглашают к размышлениям, уместных при разных обстоятельствах.

Выставка продлится до 28.02, вход свободный.

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Тэги:  ермиловцентр, выставка, харьков, фотография
 
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