Главная Фото Выставки, ярмарки В Харькове открылась выставка печатной графики
15.04.2019  21:55   

В Харькове открылась выставка печатной графики

15 апреля в выставочном зале Харьковского художественного музея открылась выставка печатной графики учеников и преподавателей художественного и мультипликационного отделений Школы современных театрально-сценических направлений «Хлебом славится земля...»


Фото: Василий Голосный

В экспозиции представлено более 80 работ 34 авторов.

Выставка продлится до 27 апреля  по адресу:

г. Харьков, ул. Жен Мироносиц, 11 (Художественный музей).

Время работы: с 10.00 до 17.40. Вторник - выходной.

Фотогалерея

Тэги:  печатная графика, художественный музей, харьков, выставка
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес показал, каким станет каскад в саду Шевченко после реконструкции
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 