В Харькове открылась выставка печатной графики

15 апреля в выставочном зале Харьковского художественного музея открылась выставка печатной графики учеников и преподавателей художественного и мультипликационного отделений Школы современных театрально-сценических направлений «Хлебом славится земля...»
В экспозиции представлено более 80 работ 34 авторов.
Выставка продлится до 27 апреля по адресу:
г. Харьков, ул. Жен Мироносиц, 11 (Художественный музей).
Время работы: с 10.00 до 17.40. Вторник - выходной.
По причине эмоциональности день не подходит для финансовіх дел, по возможности воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света».
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