15.04.2019 21:55

В Харькове открылась выставка печатной графики

15 апреля в выставочном зале Харьковского художественного музея открылась выставка печатной графики учеников и преподавателей художественного и мультипликационного отделений Школы современных театрально-сценических направлений «Хлебом славится земля...»



Фото: Василий Голосный

В экспозиции представлено более 80 работ 34 авторов.



Выставка продлится до 27 апреля по адресу:



г. Харьков, ул. Жен Мироносиц, 11 (Художественный музей).



Время работы: с 10.00 до 17.40. Вторник - выходной.