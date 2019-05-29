Главная Фото Выставки, ярмарки В Харькове открылась выставка живописи «Золотой путь»
29.05.2019  10:00   

В Харькове открылась выставка живописи «Золотой путь»

С 28 мая по 16 июня в выставочном центре «Бузок» проходит выставка работ художницы Марины Кривко.


Фото: Василий Голосный

«Золотой цвет еще со времен Древнего Египта символизировал Божественное начало. И нам предстоит его найти раскрыть своей жизнью. Возможно, это наша задача.

Если мои работы наполнили Вас ощущением радости и игры –  моя цель достигнута.
Пусть эта выставка станет для каждого из нас стимулом и вдохновением раскрыть свой потенциал и сделать из своей жизни произведение искусства» - говорит автор в предисловии к выставке.

Фотогалерея

Тэги:  выставка, живопись, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Культура и Туризм Выставка живописи «Золотой путь» открывается в Харькове 27.05 Общество Выставка ретротехники на площади Свободы в Харькове   27.05 Культура и Туризм Художественный музей презентует живопись и графику Александра Резниченко
 
 

Видео

Рабинович: мы победим, потому что в Украине должен быть установлен мир! ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 