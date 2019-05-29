29.05.2019 10:00

В Харькове открылась выставка живописи «Золотой путь»

С 28 мая по 16 июня в выставочном центре «Бузок» проходит выставка работ художницы Марины Кривко.



Фото: Василий Голосный

«Золотой цвет еще со времен Древнего Египта символизировал Божественное начало. И нам предстоит его найти раскрыть своей жизнью. Возможно, это наша задача.



Если мои работы наполнили Вас ощущением радости и игры – моя цель достигнута.

Пусть эта выставка станет для каждого из нас стимулом и вдохновением раскрыть свой потенциал и сделать из своей жизни произведение искусства» - говорит автор в предисловии к выставке.