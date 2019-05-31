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31.05.2019  17:35   

В Харькове открылась выставка детских художественных работ «Надежда Слобожанщины»

С 30 мая по 15 июня 2019 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» экспонируется традиционная итоговая областная выставка детских художественных работ учеников-лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины».


Фото: Василий Голосный
В экспозицию выставки «Надежда Слобожанщины» вошли работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
 
В выставке приняли участие ученики художественных школ Харьковской области и города Харькова. Произведения, представленные на выставке, объединяет любовь к культуре и искусству Украины и к Харьковской области в частности, интерес к мировому культурному наследию, уважение к традициям, открытость ко всему новому.

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Тэги:  надежда слобожанщины, выставка, харьков, госпром
 
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