31.05.2019 17:35

В Харькове открылась выставка детских художественных работ «Надежда Слобожанщины»

С 30 мая по 15 июня 2019 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» экспонируется традиционная итоговая областная выставка детских художественных работ учеников-лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины».



Фото: Василий Голосный

В экспозицию выставки «Надежда Слобожанщины» вошли работы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

В выставке приняли участие ученики художественных школ Харьковской области и города Харькова. Произведения, представленные на выставке, объединяет любовь к культуре и искусству Украины и к Харьковской области в частности, интерес к мировому культурному наследию, уважение к традициям, открытость ко всему новому.