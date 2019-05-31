В Харькове открылась выставка детских художественных работ «Надежда Слобожанщины»

С 30 мая по 15 июня 2019 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» экспонируется традиционная итоговая областная выставка детских художественных работ учеников-лауреатов и дипломантов областных конкурсов «Надежда Слобожанщины».
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: