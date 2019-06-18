В Харькове открылась выставка детского рисунка на экологическую тему (ФОТО)

В Харькове проходит выставка работ победителей областного художественного конкурса детского рисунка «Мир и Я», посвященного Всемирному Дню охраны окружающей среды.
Детский художественный конкурс «Мир и Я» проводится, чтобы привлечь внимания подрастающего поколения к важной роли человека в сохранении природы, частью которой она является.
Прием работ на конкурс проводился в течение февраля - апреля 2019 года. За это время поступило около 500 работ. Для участия в выставке отобраны 60 работ победителей конкурса.
Выставка работ проводится в информационно - выставочном центре «Бузок» (ХНАТОБ) с 18 по 27 июня 2019 года.
Справка. Всемирный день охраны окружающей среды был основан Организацией Объединенных Наций в 1972 году, отмечается ежегодно 5 июня.
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