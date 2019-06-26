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26.06.2019  14:30   

В Харькове открылась выставка работ главной художницы Схід OPERA (ФОТО)

25 июня в ХНАТОБ открылась выставка работ главной художницы Схід OPERA, заслуженной художницы Украины Швец Надежды.


Фото: Василий Голосный
На выставке представлены костюмы, эскизы спектаклей, часть того, что наработано выдающийся художницей - сценографом за последние годы работы.

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Тэги:  хнатоб, выставка, харьков, швец, художник
 
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