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12.07.2019  15:54   

В Харьковском планетарии проходит выставка картин «Иные миры»

В Харьковском планетарии открылась выставка художника Дмитрия Павленко «Иные миры», который соединил в своем творчестве элементы граффити и традиционной живописи.


Фото: Василий Голосный
Дмитрий Павленко родился в Харькове. Увлекался музыкой, брейк-дансом и граффити. В 2005 году начал заниматься творчеством на ватмане и полотне.
 
Несколько лет учился живописи у художника Анатолия Веремеенко. С 2012 года полностью посвятил себя творчеству. 
 
Картины можно увидеть в выставочном зале Харьковского планетария им. Ю. А. Гагарина, по адресу: пер. Кравцова, 15. с 11-00 до 18-00 (четверг, пятница, суббота - 11-00 до 19-00). Вход бесплатный.

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Тэги:  выставка, картины, харьков, планетарий
 
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