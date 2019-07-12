12.07.2019 15:54

В Харьковском планетарии проходит выставка картин «Иные миры»

В Харьковском планетарии открылась выставка художника Дмитрия Павленко «Иные миры», который соединил в своем творчестве элементы граффити и традиционной живописи.



Фото: Василий Голосный

Дмитрий Павленко родился в Харькове. Увлекался музыкой, брейк-дансом и граффити. В 2005 году начал заниматься творчеством на ватмане и полотне.

Несколько лет учился живописи у художника Анатолия Веремеенко. С 2012 года полностью посвятил себя творчеству.

Картины можно увидеть в выставочном зале Харьковского планетария им. Ю. А. Гагарина, по адресу: пер. Кравцова, 15. с 11-00 до 18-00 (четверг, пятница, суббота - 11-00 до 19-00). Вход бесплатный.