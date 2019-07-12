В Харьковском планетарии проходит выставка картин «Иные миры»

В Харьковском планетарии открылась выставка художника Дмитрия Павленко «Иные миры», который соединил в своем творчестве элементы граффити и традиционной живописи.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Тепло и местами мокро – синоптики озвучили погоду, которая ждет нас в ближайшие дни.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
влажн.:
давл.:
ветер: