01.10.2019 15:25

В Харькове юный художник расскажет о тайнах Вселенной (ФОТО)

1 октября в малом зале ИВЦ «Бузок» открывается дебютная выставка ребенка, который создает картины-миниатюры с высокой детализацией.



Фото: Василий Голосный

По словам организаторов, Георгий Бастанжиян начал рисовать раньше, чем научился ходить и говорить.

Уже в годовалом возрасте мальчик изображал автомобили и различную технику с очень высокой точностью.

До двух лет Георгий не только освоил объем и перспективу при изображении объектов, но и начал сам придумывать сюжеты своих работ.

«Все сюжеты Жорж черпает только из собственного воображения. В пять лет он расширил круг своих интересов и от техники и механизмов перешел к разным сюжетам, с огромным количеством деталей. Во всех картинах, кроме очень интересной формы, присутствует глубокий смысл », - рассказывает мама художника.

Выставка продлится до 6 октября.