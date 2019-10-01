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01.10.2019  15:25   

В Харькове юный художник расскажет о тайнах Вселенной (ФОТО)

1 октября в малом зале ИВЦ «Бузок» открывается дебютная выставка ребенка, который создает картины-миниатюры с высокой детализацией.


Фото: Василий Голосный
По словам организаторов, Георгий Бастанжиян начал рисовать раньше, чем научился ходить и говорить.
Уже в годовалом возрасте мальчик изображал автомобили и различную технику с очень высокой точностью.
 
До двух лет Георгий не только освоил объем и перспективу при изображении объектов, но и начал сам придумывать сюжеты своих работ. 
 
«Все сюжеты Жорж черпает только из собственного воображения. В пять лет он расширил круг своих интересов и от техники и механизмов перешел к разным сюжетам, с огромным количеством деталей. Во всех картинах, кроме очень интересной формы, присутствует глубокий смысл », - рассказывает мама художника.
 
Выставка продлится до 6 октября.

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Тэги:  выставка, миниатюра, харьков, бузок
 
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