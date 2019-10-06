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06.10.2019  19:27   

Ярмарка ремесел «Еврейский дворик» в Харькове (ФОТО)

6 октября перед ХНАТОБом состоялась Ярмарка ремесел «Еврейский дворик», организованная ОЕКЦ "Бейт Дан" (Харьков).


Фото: Василий Голосный

Гости ярмарки смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению мозаичных ладошек «Хамса», витражей, оберегов и других сувениров своими руками, посмотреть интересные концертные номера и приобрести изделия народных мастеров.

В ярмарке приняли участие еврейские организации Харькова , Полтавы, Сум, Конотопа, Лубен, Миргорода.

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Тэги:  ярмарка, еврейский дворик, харьков, хнатоб
 
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