06.10.2019 19:27

Ярмарка ремесел «Еврейский дворик» в Харькове (ФОТО)

6 октября перед ХНАТОБом состоялась Ярмарка ремесел «Еврейский дворик», организованная ОЕКЦ "Бейт Дан" (Харьков).



Фото: Василий Голосный

Гости ярмарки смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению мозаичных ладошек «Хамса», витражей, оберегов и других сувениров своими руками, посмотреть интересные концертные номера и приобрести изделия народных мастеров.



В ярмарке приняли участие еврейские организации Харькова , Полтавы, Сум, Конотопа, Лубен, Миргорода.