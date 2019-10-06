Ярмарка ремесел «Еврейский дворик» в Харькове (ФОТО)

6 октября перед ХНАТОБом состоялась Ярмарка ремесел «Еврейский дворик», организованная ОЕКЦ "Бейт Дан" (Харьков).
Гости ярмарки смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению мозаичных ладошек «Хамса», витражей, оберегов и других сувениров своими руками, посмотреть интересные концертные номера и приобрести изделия народных мастеров.
В ярмарке приняли участие еврейские организации Харькова , Полтавы, Сум, Конотопа, Лубен, Миргорода.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
День учителя в Украине традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому этот праздник с «плавающей» датой.
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