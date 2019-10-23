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23.10.2019  16:15   

Медики показали, на что переключаются в свободное от спасения жизней время (ФОТО)

22 октября в Областном центре культуры и искусства открылась выставка работ конкурса по художественному творчеству для медиков «Вдохновение-2019».


Фото: Василий Голосный
По словам организаторов, конкурс организован для стимулирования творческой активности работников медицинской отрасли.
 
В экспозицию вошли работы в разных техниках: вышивка, бисероплетение, картины из бисера, вязание, мулине, флористика, керамические изделия.
 
Конкурс проводится совместно с Областным комитетом Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
 
Выставка продлится до 7 ноября по адресу ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа. Вход свободный.

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Тэги:  выставка, медицина, харьков, бисер
 
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