Главная Фото Выставки, ярмарки Выставка ретротехники на площади Свободы (ФОТО)
27.10.2019  15:10   

Выставка ретротехники на площади Свободы (ФОТО)

27 октября на площади Свободы в Харькове состоялась традиционная выставка ретроавтомобилей, посвященная Дню автомобилиста.


Фото: Василий Голосный
На выставке были представлены порядка 80 автомобилей, мотоциклов, движущихся ретроигрущек: педальные кони, мини-автомашины, картинги.
 
В выставке приняли участие как харьковчане, в частности, ТК Самоходъ, так и участники из других городов Украины.
 
Среди автомобилистов и гостей выставки проводились конкурсы, соревнования, а в конце выставки по итогам зрительского голосования были вручены призы в номинациях: «Приз зрительских симпатий», «Самый дальний пробег», «Гран-При».

Фотогалерея

Тэги:  выставка, ретроавтомобили, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Культура и Туризм В Харькове проходит международный художественный проект (ФОТО)   25.10 Культура и Туризм В Харькове открылась выставка картин художников - этнических немцев Украины (ФОТО)   23.10 Выставки, ярмарки Медики показали, на что переключаются в свободное от спасения жизней время (ФОТО)  
 
 

Видео

Родители школьников в Харькове включились в борьбу с наркозависимостью
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 