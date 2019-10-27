27.10.2019 15:10

Выставка ретротехники на площади Свободы (ФОТО)

27 октября на площади Свободы в Харькове состоялась традиционная выставка ретроавтомобилей, посвященная Дню автомобилиста.



Фото: Василий Голосный

На выставке были представлены порядка 80 автомобилей, мотоциклов, движущихся ретроигрущек: педальные кони, мини-автомашины, картинги.

В выставке приняли участие как харьковчане, в частности, ТК Самоходъ, так и участники из других городов Украины.

Среди автомобилистов и гостей выставки проводились конкурсы, соревнования, а в конце выставки по итогам зрительского голосования были вручены призы в номинациях: «Приз зрительских симпатий», «Самый дальний пробег», «Гран-При».