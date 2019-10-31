В Харькове показали скифское золото (ФОТО)

31 октября в выставочном зале Музея археологии Каразинского национального университета открылась выставка «Призвание - реставрация. 35 лет самоотверженного труда».
Выставку подготовили семь музеев Восточного региона Украины, Харьковский филиал Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины и Музея археологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
В экспозиции представлены более восьмидесяти уникальных предметов искусства, восстановленных специалистами Харьковского филиала Национального реставрационного центра.
Это произведения станковой масляной и темперной живописи, графические произведения, раритетные документы, предметы декоративно-прикладного искусства из фарфора, фаянса, глины, стекла, ткани, дерева, металла, археологические находки и тому подобное.
На выставке также представлено скифское золото, датируемое VI веком до нашей эры: это золотые бляшки с изображением пантер и горных козлов. Фрагменты этих украшений нашла экспедиция археологов Каразинского университета под руководством Ирины Шрамко.
На выставке можно увидеть, как вещи выглядели до реставрации и после. Экспонаты сопровождает подробная информация об этапах проведения консервационно-реставрационных мероприятий, результаты научных исследований.
Выставка проходит по адресу: площадь Свободи, 4, первый этаж. Вход свободный.
Справка. Выставка приурочена к 35-летию Харьковского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины. За время работы специалистами филиала восстановлены тысячи раритетов, которые являются украшением ведущих музеев Украины.
Кому не повезет: гороскоп на 31 октября для всех знаков зодиака
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
31 октября: мания бережливости, день Луки и взгляд мертвеца. Кстати, тыква — изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставляли свечки, вырезали из реп и картофелин, а в Англии — из свеклы.
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