31.10.2019 20:05

В Харькове показали скифское золото (ФОТО)

31 октября в выставочном зале Музея археологии Каразинского национального университета открылась выставка «Призвание - реставрация. 35 лет самоотверженного труда».



Фото: Василий Голосный

Выставку подготовили семь музеев Восточного региона Украины, Харьковский филиал Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины и Музея археологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.



В экспозиции представлены более восьмидесяти уникальных предметов искусства, восстановленных специалистами Харьковского филиала Национального реставрационного центра.



Это произведения станковой масляной и темперной живописи, графические произведения, раритетные документы, предметы декоративно-прикладного искусства из фарфора, фаянса, глины, стекла, ткани, дерева, металла, археологические находки и тому подобное.



На выставке также представлено скифское золото, датируемое VI веком до нашей эры: это золотые бляшки с изображением пантер и горных козлов. Фрагменты этих украшений нашла экспедиция археологов Каразинского университета под руководством Ирины Шрамко.



На выставке можно увидеть, как вещи выглядели до реставрации и после. Экспонаты сопровождает подробная информация об этапах проведения консервационно-реставрационных мероприятий, результаты научных исследований.



Выставка проходит по адресу: площадь Свободи, 4, первый этаж. Вход свободный.



Справка. Выставка приурочена к 35-летию Харьковского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины. За время работы специалистами филиала восстановлены тысячи раритетов, которые являются украшением ведущих музеев Украины.