Главная Фото Выставки, ярмарки В ЕрмиловЦентре показывают видения скифских баб и Бабаев (ФОТО)
12.11.2019  20:15   

В ЕрмиловЦентре показывают видения скифских баб и Бабаев (ФОТО)

В ЕрмиловЦентре проходит выставка Евгения Светличного "Бабаї: малярські міфологеми".


Фото: Василий Голосный

Выставка, возникшая на пересечении трех сфер, созвучных авторскому мироощущению - метафизическому напряжению между «культурой-историей-географией» родного края. «Бабаи» стали художественным артефактом, в котором ожила личная и национальная история.

Бабаи - родные земли Евгения Светличного. Виды, впитанные художником с детства, проросли сквозь годы в работах, где сплелись детские воспоминания, родные пейзажи и духовные поиски: видения прошлого, видения половецких баб, видения Бабаев.

Весь выставочный зал является одним большим художественным артефактом, собирательным образом скифской бабы - сакрального знака украинской культуры.

Выставка продлится до 8 декабря.

Евгений Светличный родился в 1948 г. в городе Каунас, Литва.Окончил Киевский государственный художественный институт в 1973 г. Живописец, доцент кафедры изобразительного и декоративного искусств архитектурного факультета Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Участник международных и всеукраинских выставок с 1980-х годов. Роботы хранятся в ХМ США, Боливии и частных собраниях в Германии, Португалии и многих других странах мира.
Живет и работает в Харькове.

Фотогалерея

Тэги:  выставка, бабаи, харьков, ермиловцентр
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.11 Культура и Туризм Женщины из металла, необычные автомобили: что сегодня показывают в Муниципалке (ФОТО)   06.11 Культура и Туризм В школе искусств №6 открылась выставка работ юных художников и их педагогов 06.11 Культура и Туризм Харьков представлен на туристической бирже в Лондоне
 
 

Видео

В Украине в следующем году обещают восстановить 4 тысячи км дорог
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 