12.11.2019 20:15

В ЕрмиловЦентре показывают видения скифских баб и Бабаев (ФОТО)

В ЕрмиловЦентре проходит выставка Евгения Светличного "Бабаї: малярські міфологеми".



Фото: Василий Голосный

Выставка, возникшая на пересечении трех сфер, созвучных авторскому мироощущению - метафизическому напряжению между «культурой-историей-географией» родного края. «Бабаи» стали художественным артефактом, в котором ожила личная и национальная история.



Бабаи - родные земли Евгения Светличного. Виды, впитанные художником с детства, проросли сквозь годы в работах, где сплелись детские воспоминания, родные пейзажи и духовные поиски: видения прошлого, видения половецких баб, видения Бабаев.



Весь выставочный зал является одним большим художественным артефактом, собирательным образом скифской бабы - сакрального знака украинской культуры.



Выставка продлится до 8 декабря.



Евгений Светличный родился в 1948 г. в городе Каунас, Литва.Окончил Киевский государственный художественный институт в 1973 г. Живописец, доцент кафедры изобразительного и декоративного искусств архитектурного факультета Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Участник международных и всеукраинских выставок с 1980-х годов. Роботы хранятся в ХМ США, Боливии и частных собраниях в Германии, Португалии и многих других странах мира.

Живет и работает в Харькове.