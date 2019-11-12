В ЕрмиловЦентре показывают видения скифских баб и Бабаев (ФОТО)

В ЕрмиловЦентре проходит выставка Евгения Светличного "Бабаї: малярські міфологеми".
Выставка, возникшая на пересечении трех сфер, созвучных авторскому мироощущению - метафизическому напряжению между «культурой-историей-географией» родного края. «Бабаи» стали художественным артефактом, в котором ожила личная и национальная история.
Бабаи - родные земли Евгения Светличного. Виды, впитанные художником с детства, проросли сквозь годы в работах, где сплелись детские воспоминания, родные пейзажи и духовные поиски: видения прошлого, видения половецких баб, видения Бабаев.
Весь выставочный зал является одним большим художественным артефактом, собирательным образом скифской бабы - сакрального знака украинской культуры.
Выставка продлится до 8 декабря.
Евгений Светличный родился в 1948 г. в городе Каунас, Литва.Окончил Киевский государственный художественный институт в 1973 г. Живописец, доцент кафедры изобразительного и декоративного искусств архитектурного факультета Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Участник международных и всеукраинских выставок с 1980-х годов. Роботы хранятся в ХМ США, Боливии и частных собраниях в Германии, Португалии и многих других странах мира.
Живет и работает в Харькове.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Ночью туман, ухудшение видимости до 500 м. Почти весь день будет пасмурно, лишь к вечеру небо прояснится. Без существенных осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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