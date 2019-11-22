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22.11.2019  15:18   

В Харькове проходит выставка эко-арта «Превращение» (ФОТО)

С 14 ноября 2019 по 6 января 2020 в КЗ «Областной организационно-методический центр культуры и искусства» проходит выставка эко-арта «Превращение».


Фото: Василий Голосный
Эко-арт - это свежий взгляд на забытые и ненужные вещи, которые в процессе преобразования становятся предметами искусства или приобретают новые, в том числе прикладные, функции.
 
Главная идея эко-арта - показать, насколько важно сегодня ответственно относиться к материальным ресурсам нашей планеты, обеспечивать замедление их использования путем переосмысления уже существующих вещей. 
 
Сегодня эко-арт является оптимальной альтернативой модели интенсивного потребления, а такие понятия как медленная мода, апсайклинг и утилизация стали непременной составляющей эко-сознательного человека в современном обществе.
 
На выставке представлены арт-объекты, предметы одежды и интерьера, изготовленные из самых разнообразных материалов: из старых тканей, упаковочных материалов, рекламных баннеров и многого другого.
 
Время работы: с 10.00 до 17.30, выходной - суббота, воскресенье.
 
Адрес: Харьков, ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 2-го этажа.

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Тэги:  выставка, эко-арт, харьков, превращение
 
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