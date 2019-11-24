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24.11.2019  13:49   

В Харькове проходит выставка картин «Цвет души» (ФОТО)

В галерее «Бузок» (ХНАТОБ) проводится персональная выставка живописи и графики Константина Гуменюка «Цвет души».


Фото: Василий Голосный

Константин Гуменюк учился в художественном училище, после чего поступил в Харьковскую академию дизайна и искусств на отделение станковой графики.

Из живописных техник Константину больше нравится акварель - за ее поэтичность и легкость. Также он занимается скетчингом - это зарисовки с натуры.

 Вдохновение для своих работ черпает из окружающего его жизни. Константину нравится изображать города, их жителей, архитектуру, а также загородные пейзажи.

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Тэги:  выставка, бузок, харьков, картины, художник
 
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