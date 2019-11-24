В Харькове проходит выставка картин «Цвет души» (ФОТО)

В галерее «Бузок» (ХНАТОБ) проводится персональная выставка живописи и графики Константина Гуменюка «Цвет души».
Константин Гуменюк учился в художественном училище, после чего поступил в Харьковскую академию дизайна и искусств на отделение станковой графики.
Из живописных техник Константину больше нравится акварель - за ее поэтичность и легкость. Также он занимается скетчингом - это зарисовки с натуры.
Вдохновение для своих работ черпает из окружающего его жизни. Константину нравится изображать города, их жителей, архитектуру, а также загородные пейзажи.
Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
В день рождения Дейла Карнеги отмечается День друзей, или дословно День завоевания друзей и оказывания влияния на людей.
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