24.11.2019 13:49

В Харькове проходит выставка картин «Цвет души» (ФОТО)

В галерее «Бузок» (ХНАТОБ) проводится персональная выставка живописи и графики Константина Гуменюка «Цвет души».



Фото: Василий Голосный

Константин Гуменюк учился в художественном училище, после чего поступил в Харьковскую академию дизайна и искусств на отделение станковой графики.



Из живописных техник Константину больше нравится акварель - за ее поэтичность и легкость. Также он занимается скетчингом - это зарисовки с натуры.



Вдохновение для своих работ черпает из окружающего его жизни. Константину нравится изображать города, их жителей, архитектуру, а также загородные пейзажи.